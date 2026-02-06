La présence de bactéries oculaires pourrait jouer un rôle dans l’aggravation d’Alzheimer

Des chercheurs ont identifié la présence de bactéries à l’arrière de l’œil chez certains patients, suggérant un lien potentiel avec la progression de la maladie d’Alzheimer. Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre ce trouble neurodégénératif.

Tl;dr Bactérie courante détectée dans la rétine de patients Alzheimer

Présence liée à inflammation et déclin cognitif accru

Piste pour un diagnostic oculaire non-invasif envisagée

Une bactérie familière au cœur d’une nouvelle piste sur Alzheimer

Il arrive parfois que la science révèle des connexions inattendues. Récemment, une équipe du Cedars-Sinai Medical Center s’est penchée sur une hypothèse intrigante : la présence anormale d’une bactérie respiratoire courante, Chlamydia pneumoniae, dans la rétine pourrait être liée à l’aggravation de la maladie d’Alzheimer. Si ce micro-organisme est bien connu pour provoquer des infections pulmonaires et sinusales, sa détection à des niveaux élevés dans le tissu oculaire de patients atteints d’Alzheimer vient bouleverser certains paradigmes.

L’œil, miroir du cerveau ?

Les chercheurs ont minutieusement analysé les tissus cérébraux et oculaires prélevés sur 104 personnes après leur décès : certains présentaient des troubles cognitifs légers ou une maladie d’Alzheimer, tandis que d’autres n’avaient pas rapporté de problèmes similaires. Le constat s’est avéré frappant : une corrélation nette entre la quantité de C. pneumoniae retrouvée dans l’œil (et le cerveau) et le niveau de déclin cognitif.

Par ailleurs, ceux porteurs du gène APOE, déjà connu pour augmenter le risque d’Alzheimer, affichaient aussi davantage de traces bactériennes. Pourtant, chez les sujets souffrant uniquement d’une légère altération cognitive, cette différence était beaucoup moins évidente.

Une cascade inflammatoire qui interroge

Pour comprendre les mécanismes à l’œuvre, l’équipe a poursuivi ses investigations sur des cultures neuronales en laboratoire ainsi que sur des modèles animaux. Les résultats convergent : l’infection par C. pneumoniae favorise une inflammation persistante, une augmentation du dépôt de protéines amyloïdes-bêta – marqueur bien connu d’Alzheimer – et accentue la perte neuronale.

Voici les implications majeures identifiées par les scientifiques :

L’inflammation chronique pourrait amplifier les processus neurodégénératifs.

L’infection bactérienne agirait comme amplificateur plutôt que déclencheur initial.

Selon la neuroscientifique Maya Koronyo-Hamaoui, « L’œil devient ici un reflet non invasif potentiel des atteintes cérébrales liées à Alzheimer. » Néanmoins, il faut tempérer : si ces résultats suggèrent fortement un rôle contributif de la bactérie dans l’évolution de la maladie, ils ne constituent pas encore une preuve formelle.

Nouvelles perspectives diagnostiques et thérapeutiques

L’identification chez l’humain, l’animal et in vitro de ce lien entre infection bactérienne et neurodégénérescence ouvre de nouvelles pistes : il serait envisageable un jour d’utiliser une simple imagerie rétinienne pour détecter précocement ceux qui présentent un risque accru. « Cette découverte invite à cibler l’axe infection-inflammation dans la lutte contre Alzheimer », avance le chercheur Timothy Crother.

Si la complexité d’Alzheimer continue de défier les certitudes médicales, ces travaux confirment combien les relations entre œil et cerveau restent riches en promesses… et en mystères à élucider.