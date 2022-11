Les infections bactériennes, deuxième cause de décès dans le monde

Staphylocoque doré et pneumocoque figurent parmi les bactéries les plus meurtrières. Au total toutes les infections causent près de 8 millions de morts.

Mardi, The Lancet a publié les résultats d’une vaste enquête vouée à évaluer le nombre de morts imputables à trente des bactéries les plus couramment associées à des infections.

Ainsi, à travers le monde, ce sont 7,7 millions de morts qui peuvent être liées à une infection bactérienne. Un nombre qui correspond à un décès sur huit quand bien même ces chiffres datent à 2019, en d’autres termes avant la pandémie de Covid-19.

“Deuxième cause de décès” dans le monde

Après les troubles cardiaques, ce sont donc ces infections bactériennes qui sont les plus liées aux décès. Les auteurs de l’étude citent le staphylocoque doré et le pneumocoque parmi les bactéries les plus meurtrières.

C’est dans le cadre du programme Global Burden of Disease, financé par la fondation Bill Gates, que cette étude a été menée. Un programme si vaste qu’il agrège le travail de plusieurs milliers de chercheurs dans une grande partie des pays du monde.

Cinq bactéries pour 50% des décès

Ainsi, parmi la trentaine de bactéries dont l’impact sur la mortalité a été étudié, cinq sont reliées à plus de la moitié des décès. Il s’agit du staphylocoque doré, E. coli, du pneumocoque, Klebsellia pneumoniae et du bacille pyocyanique.

Le staphylocoque doré est d’après les auteurs “la principale cause bactérienne de décès dans 135 pays”.

Une singularité chez les moins de 5 ans

L’étude note encore que chez les plus petits, c’est-à-dire ceux âgés de moins de cinq ans, les infections à pneumocoque se révèlent être les plus mortelles.

Les scientifiques estiment que ces résultats sont une raison supplémentaire d’affirmer que les infections bactériennes constituent une “priorité urgente” de santé publique. Ce qu’ils demandent ? Ils appellent à davantage de prévention sur ce sujet, un meilleur usage des antibiotiques pour contourner l’antibiorésistance et une vaccination plus efficace dans son application à grande échelle.