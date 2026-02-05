Des indices précoces de la maladie de Parkinson pourraient se dissimuler dans votre sang

Des signes précoces de la maladie de Parkinson pourraient être détectés dans le sang, selon de récentes recherches. Cette avancée ouvre la voie à un diagnostic plus rapide et à une meilleure prise en charge des patients concernés.

Tl;dr Un test sanguin détecte Parkinson bien avant les symptômes.

Biomarqueurs du stress cellulaire et de la réparation de l’ADN identifiés.

Fenêtre d’intervention précoce potentielle pour freiner la maladie.

Une avancée majeure dans la détection précoce de la maladie de Parkinson

Découvrir la maladie de Parkinson avant même que ses symptômes moteurs ne surgissent : voilà ce que laisse entrevoir une étude menée conjointement par des chercheurs de l’Université de Chalmers en Suède et de l’Université d’Oslo. À partir d’une simple prise de sang, ils sont parvenus à identifier des biomarqueurs reflétant des mécanismes précoces — notamment le stress cellulaire et la réparation de l’ADN — susceptibles d’indiquer le tout début du processus pathologique.

La piste du sang, un tournant technologique

Pendant trois ans, les scientifiques ont observé l’expression génétique dans des échantillons sanguins provenant de trois groupes distincts : 188 individus sains, 393 personnes avec un Parkinson avéré et 58 patients à un stade prodromique, c’est-à-dire lorsque la maladie commence à s’installer discrètement dans le cerveau. Leur analyse a permis de mettre en évidence que :

Des variations spécifiques dans les gènes liés à la réparation de l’ADN et au stress cellulaire distinguent les sujets sains des personnes en phase prodromique avec jusqu’à 91 % d’exactitude.

L’un des points marquants : ces marqueurs disparaissent chez les malades atteints d’une forme avancée. Les cellules semblent enclencher une réaction d’urgence face au début de la maladie, mais cette réponse finit par céder au fil du temps.

Fenêtre d’opportunité pour intervenir plus tôt

Selon Annikka Polster, biostatisticienne à l’Université d’Oslo, ces résultats ouvrent « une fenêtre décisive pour repérer la maladie bien avant les premiers troubles moteurs, quand il reste encore du temps pour agir ». Car lorsque apparaissent tremblements ou raideur musculaire, près de 50 à 80 % des neurones impliqués seraient déjà détruits, comme le rappelle le biologiste Danish Anwer, rattaché à l’Université Chalmers. Trop tard alors pour enrayer efficacement le processus.

Pistes prometteuses, mais défis persistants

Si un tel test pourrait voir le jour d’ici à cinq ans selon les chercheurs, il représenterait un progrès considérable face aux techniques actuelles – souvent lourdes et onéreuses comme les examens cérébraux. Dans un contexte où plus de dix millions de personnes dans le monde vivent avec Parkinson, anticiper son apparition grâce à une simple analyse sanguine bouleverserait sans doute notre approche. La course contre-la-montre vers une détection toujours plus précoce est donc bel et bien engagée, même si beaucoup reste à faire pour transformer cette découverte en outil clinique accessible.