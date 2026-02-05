L’influence de nos gènes sur la durée de vie remise en question

De récentes recherches révèlent que l’influence des gènes sur la durée de vie serait nettement moins importante que ce que la science pensait jusqu’alors, remettant en question de nombreuses idées reçues sur l’hérédité et la longévité humaine.

Tl;dr Les gènes influencent 55 % de la longévité humaine.

Une nouvelle analyse s’appuie sur des données de jumeaux.

L’étude relance la recherche sur les gènes de la longévité.

Un rôle génétique bien plus fort que prévu

Dans le débat complexe sur les origines de notre espérance de vie, une équipe du Weizmann Institute of Science en Israël apporte un éclairage nouveau et saisissant. Grâce à une vaste étude reposant sur l’analyse de données de milliers de jumeaux, ces chercheurs estiment désormais que près de 55 % des variations de longévité chez l’humain proviendraient directement des gènes. Ce chiffre, nettement supérieur aux estimations précédentes oscillant entre 6 % et 25 %, bouscule sérieusement notre compréhension du vieillissement.

Des données inédites sur les jumeaux séparés

Longtemps, le consensus scientifique favorisait l’idée que l’environnement, le mode de vie ou encore les accidents jouaient un rôle quasi exclusif dans la durée de vie. Pourtant, cette nouvelle enquête va bien plus loin que ses devancières. Elle intègre pour la première fois des informations relatives à des frères et sœurs élevés séparément, ce qui permet d’isoler finement l’influence purement génétique des autres facteurs comme l’éducation ou l’alimentation. Selon le biologiste moléculaire Ben Shenhar, « For many years, human lifespan was thought to be shaped almost entirely by non-genetic factors, which led to considerable skepticism about the role of genetics in aging and about the feasibility of identifying genetic determinants of longevity ».

Mieux distinguer causes intrinsèques et extrinsèques

Pour expliquer ce bond dans les chiffres, il faut regarder du côté de la méthodologie adoptée : grâce à des modèles mathématiques sophistiqués appliqués aux causes de décès, l’équipe a pu écarter les morts extrinsèques (accidents, infections), concentrant leur analyse sur les seuls décès liés à l’âge et à la biologie interne. Les travaux antérieurs pâtissaient souvent d’un manque de détails quant aux circonstances du décès — une limite ici dépassée.

Parmi les points marquants du rapport :

L’héritabilité génétique du temps de vie humain rejoint désormais celle observée pour d’autres traits complexes (comme la taille).

du temps de vie humain rejoint désormais celle observée pour d’autres traits complexes (comme la taille). Cet impact élevé replace la génétique au centre des recherches futures sur le vieillissement.

Nouvelles perspectives pour la recherche en longévité

Alors que certains résultats antérieurs restent valides, cette réévaluation indique qu’ils n’auraient pas révélé toute la réalité derrière «la balance entre vie et mort ». Les auteurs souhaitent maintenant tester ces conclusions via des bases modernes mieux outillées pour séparer précisément chaque cause de décès. Reste en suspens une question vertigineuse : quels sont ces fameux gènes clés ? Comment agissent-ils ? Des interrogations qui devraient alimenter bien des travaux dans les années à venir, à mesure que notre compréhension du « biology of aging » s’affine.