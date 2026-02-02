Certaines fausses couches pourraient être liées à des facteurs présents avant même la naissance de la future mère

Des recherches récentes suggèrent que les causes de nombreuses fausses couches pourraient remonter à la période précédant même la naissance de la future mère, impliquant des facteurs présents dès le développement embryonnaire féminin.

Tl;dr Perte de grossesse souvent due à des anomalies chromosomiques.

Étude sur 140 000 embryons identifie des gènes impliqués.

Découverte ouvre la voie à de futures avancées médicales.

Des avancées majeures dans la compréhension des pertes de grossesse

Chaque année, la perte de grossesse touche un grand nombre de familles à travers le monde. Si l’on sait que près de 15 % des grossesses connues s’achèvent par une fausse couche, il est probable que ce chiffre soit sous-estimé, beaucoup d’interruptions intervenant avant même la détection de la grossesse. Au cœur du problème : les anomalies chromosomiques, qui constituent l’une des principales causes, en particulier lors du premier ou du second trimestre.

Les dessous génétiques révélés par une étude sans précédent

Pour percer les mystères de ces pertes précoces, une équipe internationale a analysé l’ADN de près de 140 000 embryons issus de FIV, ainsi que celui de leurs parents biologiques. Ce vaste échantillon, rarement atteint dans ce type de recherche, a permis d’identifier plus de 92 000 chromosomes aneuploïdes, c’est-à-dire présentant un nombre anormal de chromosomes. Selon Rajiv McCoy, biologiste computationnel à Johns Hopkins University, « C’est la preuve la plus claire à ce jour des mécanismes moléculaires responsables des erreurs chromosomiques chez l’humain ». Ces découvertes devraient enrichir notre compréhension des débuts du développement embryonnaire et pourraient transformer l’avenir de la génétique reproductive.

L’âge maternel et les variations génétiques en question

Le risque d’anomalie chromosomique augmente avec l’âge maternel, phénomène bien documenté depuis longtemps. Toutefois, il semble désormais établi que certaines variantes génétiques spécifiques jouent aussi un rôle. Les chercheurs ont pointé du doigt plusieurs gènes associés à ces anomalies :

SMC1B , essentiel à la cohésion des chromosomes lors de la méiose féminine ;

, essentiel à la cohésion des chromosomes lors de la méiose féminine ; C14orf39, CCNB1IP1, et RNF212, impliqués dans le processus délicat de la recombinaison chromosomique.

Ces résultats font écho aux conclusions obtenues chez les organismes modèles comme la souris ou le ver, où ces mêmes gènes sont connus pour être décisifs dans le maintien et la séparation correcte des chromosomes.

Nouvelles perspectives, mais prudence sur les prédictions individuelles

Bien que cette avancée éclaire les facteurs héréditaires susceptibles d’accroître le risque d’aneuploïdie, il reste difficile aujourd’hui de prédire avec précision le risque individuel d’une perte de grossesse. D’autres éléments, tels que l’environnement ou encore l’âge, continuent d’influer fortement sur ce phénomène complexe. Néanmoins, cette percée offre un socle solide pour développer à terme des approches innovantes en matière de prévention et d’accompagnement en santé reproductive.