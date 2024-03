Top 5 des maladies génétiques les plus répandues

Les maladies génétiques, comme la Trisomie 21, la mucoviscidose ou la NF1, sont causées par des anomalies sur des gènes ou chromosomes. On recense environ 6000 de ces maladies dans le monde, qui sont généralement rares, bien que certaines soient plus fréquentes en France. Savez-vous lesquelles ?

La trisomie 21, aussi connue sous le nom de syndrome de Down, est une maladie génétique où le 21e chromosome se présente en trois exemplaires au lieu de deux. Cette situation entraîne un déficit intellectuel et des particularités physiques. En France, cette maladie affecte environ un nouveau-né sur 2000 chaque année.

La neurofibromatose de type 1 ou maladie de Von Recklinghausen se caractérise par des taches de couleur café au lait sur la peau et des tumeurs bénignes le long des nerfs, appelées neurofibromes. Elle touche environ une personne sur 3 000 à 4 000.

La myopathie de Duchenne est une maladie neuromusculaire qui provoque un affaiblissement progressif de tous les muscles du corps. Elle est due à une anomalie du gène DMD sur le chromosome X et affecte presque exclusivement les hommes, soit un garçon sur 3500 à la naissance en France.

La mucoviscidose, liée à une altération d’un gène sur le chromosome 7, affecte les voies digestives et respiratoires. Cette maladie génétique concerne environ une naissance sur 4500 en France, soit environ 200 naissances par an.

L’hémophilie est une maladie génétique qui empêche le sang de coaguler correctement, entraînant des hémorragies spontanées ou prolongées. Elle touche principalement les hommes, avec une incidence de 1 sur 5000 à la naissance pour l’hémophilie de type A, et de 1 sur 30.000 pour l’hémophilie de type B.

L’avis de la rédaction

Face à la diversité et à la complexité des maladies génétiques, il est essentiel de mener des recherches approfondies et de sensibiliser le public à ces conditions souvent méconnues. L’information est notre première ligne de défense contre l’ignorance et la stigmatisation.