Une étude dévoile deux atouts génétiques majeurs chez les SuperAgers

Une récente étude met en lumière les particularités génétiques des SuperAgers, ces personnes âgées qui conservent des capacités cognitives exceptionnelles. Les chercheurs ont identifié au moins deux atouts génétiques majeurs qui différencient ces individus du reste de la population.

Tl;dr SuperAgers possèdent deux avantages génétiques clés contre Alzheimer.

Leur mémoire rivalise avec celle de personnes plus jeunes.

Une vaste étude confirme leur profil génétique distinct.

Un profil génétique hors norme chez les SuperAgers

Parmi les personnes âgées, un groupe intrigue particulièrement les chercheurs : les SuperAgers. Capables de conserver des capacités mnésiques dignes de sujets bien plus jeunes, ces octogénaires et nonagénaires défient les statistiques sur le vieillissement cognitif. Une étude menée sur plus de 18 000 participants aux États-Unis, publiée par une équipe du Vanderbilt University Medical Center, vient éclairer d’un jour nouveau le mystère qui entoure leur exceptionnelle résistance à la maladie d’Alzheimer.

L’empreinte génétique de l’exception

Le secret des SuperAgers ne réside pas uniquement dans leurs habitudes de vie ou leur environnement. Selon les résultats dévoilés, ces individus présentent au moins deux atouts génétiques majeurs : ils sont nettement moins porteurs du fameux variant APOE-ε4, associé à un risque accru de développer la maladie d’Alzheimer. À l’inverse, ils affichent une présence supérieure du variant protecteur APOE-ε2, bien connu pour réduire le risque de cette pathologie neurodégénérative.

Leslie Gaynor, neuropsychologue impliquée dans l’étude, résume ainsi : « C’est notre constatation la plus frappante : le phénotype SuperAger pourrait désigner un sous-groupe vraiment à part, dont la résilience génétique face à Alzheimer est manifeste ». Dans le détail, chez les participants blancs non hispaniques – majorité de l’échantillon –, les SuperAgers étaient 68 % moins susceptibles de porter l’allèle APOE-ε4 que ceux atteints d’Alzheimer et 19 % moins que les autres seniors cognitivement sains.

Mieux comprendre pour mieux prévenir ?

Ce portrait génétique distinct se retrouve également – quoique sur un échantillon moindre – parmi les personnes noires non hispaniques. Toutefois, les auteurs appellent à des travaux complémentaires pour confirmer ces observations au sein d’autres groupes ethniques.

L’analyse s’appuie sur des batteries complètes d’évaluations cognitives et de données génétiques recueillies auprès de milliers de volontaires. Pour figurer parmi les SuperAgers, il fallait afficher des performances supérieures à la moyenne des cinquantenaires et sexagénaires cognitivement normaux. Ainsi, parmi :

1 623 SuperAgers,

8 829 personnes atteintes d’Alzheimer,

7 628 témoins cognitivement sains,

les différences observées ne relèvent manifestement pas du hasard.

L’espoir d’une nouvelle approche thérapeutique

Pour la communauté scientifique, ces découvertes renforcent l’intérêt porté au profil « SuperAger ». Non seulement elles clarifient certains mécanismes biologiques derrière la résistance à Alzheimer, mais elles ouvrent aussi la voie à des stratégies innovantes pour retarder ou atténuer l’apparition de la maladie. Reste que, comme le souligne Gaynor, « d’autres facteurs entrent en jeu ; cependant, une partie du secret semble bien inscrite dans le patrimoine génétique des SuperAgers ».

La recherche continue donc son exploration afin que demain, ce privilège devienne accessible au plus grand nombre.