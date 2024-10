Comprendre la vessie hyperactive : symptômes, diagnostic et traitement

Il est essentiel d’être conscient de cette condition et des options de traitement disponibles pour maintenir une qualité de vie optimale.

Il existe une variété de médicaments pouvant être utilisés en fonction du profil individuel. Plusieurs d’entre eux devront être essayés, avec des modifications alimentaires, pour trouver le plus efficace pour chaque personne. Si le traitement médical échoue, des options chirurgicales, comme l’injection de botulinum A dans la vessie via un cystoscope, sont disponibles.

La VH est généralement diagnostiquée à partir de l’historique médical du patient et d’un « journal de la vessie ». Durant une période de 24 à 72 heures, vous devez noter votre consommation de liquide, les moments où vous utilisez les toilettes, ainsi que tout sentiment d’urgence ou fuite associée. Ces informations fournissent à votre urogynécologue une idée précise de votre situation, lui permettant de déterminer si votre problème est dû à des facteurs liés à votre mode de vie ou à d’autres problèmes. Des tests supplémentaires, tels que l’ analyse d’urine , une échographie ou un test urodynamique, peuvent également être nécessaires.

La vessie , cet organe élastique qui stocke l’urine avant de la libérer selon nos besoins, peut parfois connaître des dysfonctionnements. De nombreuses femmes, en raison de divers facteurs, ressentent une urgence désagréable à vider leur vessie, accompagnée d’une nécessité accrue d’utiliser les toilettes. Cela peut entraîner des modifications de leur mode de vie et de leurs habitudes de sommeil . Cette condition est connue sous le nom de vessie hyperactive (VH).

Vous souffrez de vessie hyperactive? Découvrez les symptômes, comment la diagnostiquer et les traitements efficaces.

