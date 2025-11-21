Vous vous levez la nuit pour uriner ? Un nerf de la cheville pourrait être en cause

Se lever plusieurs fois par nuit pour uriner perturbe le sommeil de nombreux adultes. Des chercheurs s'intéressent désormais à un nerf situé près de la cheville, qui pourrait expliquer ce trouble fréquent et ouvrir la voie à de nouveaux traitements.

Tl;dr Nocturie liée à un nerf près de la cheville.

Stimuler ce nerf réduit les réveils nocturnes.

Une bonne santé nerveuse favorise un meilleur sommeil.

Comprendre la Nocturie : au-delà de la vessie

Réveils répétés la nuit, besoin pressant d’uriner… Voilà des symptômes que partagent des millions de personnes souffrant de nocturie. Bien plus qu’une simple histoire de vessie trop active, ce trouble s’enracine souvent dans une communication défaillante entre le cerveau et certains nerfs. Si l’on en croit le docteur Jaban Moore, spécialiste en médecine fonctionnelle, tout se jouerait autour d’un petit nerf discret situé juste derrière la cheville.

Le rôle-clé du nerf tibial postérieur

Nichée derrière la malléole interne, cette connexion nerveuse – le nerf tibial postérieur – naît du plexus sacral, logé dans le bas de la colonne vertébrale. En temps normal, ce réseau transmet au cerveau des signaux précis sur l’état de la vessie. Mais que se passe-t-il si ce nerf est compressé ou sursollicité ? Selon Dr. Moore, « le cerveau reçoit alors des messages erronés, l’incitant à déclencher le réflexe d’uriner même sans nécessité réelle ». Résultat : nuits hachées, fatigue persistante et humeur en berne.

Médecines ancestrales et solutions modernes

Les médecines traditionnelles, notamment chinoises, avaient déjà repéré cette influence cruciale du nerf tibial postérieur. Elles ciblent notamment un point bien précis – le fameux « Rein 4 », localisé sous la cheville interne – pour atténuer les troubles urinaires nocturnes. Aujourd’hui, plusieurs études scientifiques valident l’intérêt de stimuler délicatement ce point afin de calmer l’hyperactivité nerveuse et restaurer une communication équilibrée entre cerveau et vessie.

Pour agir concrètement chez soi, il suffit :

D’identifier le creux mou sous la malléole interne.

D’exercer une pression douce par petits mouvements circulaires deux à trois minutes par côté.

De renouveler l’opération avant d’aller dormir.

D’après les témoignages recueillis par Dr. Moore, un apaisement progressif et une amélioration du sommeil apparaissent généralement au fil des jours.

Soutenir durablement sa santé nerveuse

Au-delà du simple confort nocturne, veiller à l’équilibre entre cerveau et vessie contribue à réduire tension pelvienne, stress chronique ou inflammation. Les recommandations ne manquent pas : privilégier une alimentation riche en oméga-3, hydrater son corps sans excès (en limitant sodas sucrés et caféine), favoriser l’apport en magnésium et vitamines B, enfin s’accorder régulièrement méditation ou yoga doux. Ainsi, loin d’être anecdotique, cette attention portée au nerf tibial postérieur pourrait bien transformer nos nuits… et nos journées.