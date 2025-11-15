Une découverte prometteuse autour des enzymes ouvre la voie à la fin des cheveux gris

Des chercheurs ont identifié une enzyme impliquée dans la repigmentation des cheveux, ouvrant la voie à de nouveaux traitements contre les cheveux gris. Cette avancée scientifique suscite de grands espoirs pour inverser ou prévenir le grisonnement avec des solutions ciblées.

Tl;dr La catalase défaillante favorise la grisaille des cheveux.

Les traitements enzymatiques visent une réparation biologique durable.

L’espoir d’inverser le processus dépend de la santé du follicule.

Un espoir scientifique face à la grisaille capillaire

Le phénomène des cheveux gris, longtemps considéré comme un marqueur inéluctable du vieillissement, fait désormais l’objet d’une réévaluation profonde grâce aux progrès de la recherche. Si jusqu’à présent le recours aux colorations chimiques dominait, de nouvelles pistes thérapeutiques émergent, axées sur une approche biologique prometteuse : agir sur le mécanisme même qui fait perdre leur couleur aux cheveux.

Catalase et peroxyde d’hydrogène : un duo clé dans la pigmentation

Au cœur de cette avancée, une équipe de l’University of Manchester a mis en lumière le rôle déterminant du peroxyde d’hydrogène dans la dépigmentation. À l’intérieur du follicule pileux, lorsque l’enzyme appelée catalase diminue, ce composé s’accumule et agit comme un agent blanchissant naturel. Résultat : les cellules responsables de la production de mélanine, les mélanocytes, deviennent moins efficaces. Mais ce n’est pas tout : outre l’âge, des facteurs comme le stress ou certaines carences nutritionnelles accélèrent également ce processus.

Nouveaux traitements enzymatiques : entre promesse et limites

S’appuyant sur ces découvertes, plusieurs chercheurs envisagent désormais des traitements qui restaureraient l’activité enzymatique au sein du follicule. Contrairement à une teinture classique qui se contente de recouvrir la fibre capillaire, cette stratégie viserait à permettre à la chevelure de retrouver sa couleur naturelle « de l’intérieur ». Pour les personnes intéressées par cette perspective, quelques gestes pourraient optimiser les effets potentiels :

Privilégier une alimentation riche en vitamines B12 et D ainsi qu’en cuivre et fer ;

Éviter les colorations chimiques agressives au contact du cuir chevelu ;

Favoriser des soins doux et limiter le stress oxydatif.

Cependant, prudence : si certains follicules ont totalement perdu leurs cellules pigmentaires avec le temps, même la meilleure enzyme ne pourra ranimer la production de mélanine. Les effets observés restent progressifs et liés au cycle naturel – environ un centimètre de repousse par mois.

Vers une révolution discrète, mais durable ?

Alors que les formulations commerciales sont encore attendues, ce tournant scientifique laisse entrevoir une alternative crédible et respectueuse pour celles et ceux souhaitant retrouver – ou conserver – leur couleur originelle sans agresser leur chevelure. Finalement, si tout ceci aboutit concrètement, on pourrait bien parler d’un changement majeur pour l’industrie cosmétique : traiter le gris à sa racine, littéralement. Une certitude toutefois : il faudra faire preuve de patience… et garder en tête que chaque chevelure a sa propre histoire biologique.