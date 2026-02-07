Une étude révèle un lien possible entre dépression et ostéoporose via l’axe cerveau-os

Une récente étude suggère l’existence d’un lien potentiel entre la santé mentale et la solidité osseuse, mettant en avant un axe cerveau-os pour expliquer pourquoi la dépression pourrait être associée à un risque accru d’ostéoporose.

Tl;dr Dépression et ostéoporose sont liées via l’axe os-cerveau.

Des hormones osseuses influencent humeur et cognition.

Nouvelles pistes thérapeutiques pour mieux traiter ces troubles.

Un dialogue méconnu entre les os et le cerveau

Depuis quelques années, la recherche met en lumière un axe de communication insoupçonné : celui reliant le système osseux au cerveau. Loin d’être de simples structures inertes, nos os produisent des hormones capables d’influencer le fonctionnement cérébral, une découverte qui bouscule les certitudes médicales. Cette interaction, baptisée axe os-cerveau, intrigue aujourd’hui des neurologues chinois, dont Pengpeng Li, Yangyang Gao et Xudong Zhao. Leur récente synthèse scientifique plaide pour un changement de regard sur deux maladies souvent sous-estimées : la dépression et l’ostéoporose.

Derrière deux fléaux silencieux, une connexion biologique inattendue

Parmi les patients âgés, il n’est pas rare de voir cohabiter fragilité psychique et perte de densité osseuse. Selon plusieurs études, la dépression accroît nettement le risque de troubles squelettiques, tandis que les personnes souffrant d’ostéoporose affichent fréquemment des symptômes dépressifs. Les auteurs avancent que ce lien ne serait pas qu’une simple coïncidence statistique : des mécanismes moléculaires relieraient ces deux entités cliniques.

À titre d’exemple, ils citent plusieurs substances messagères :

L’ostéocalcine , hormone sécrétée par les os, traverse la barrière hémato-encéphalique et module certaines fonctions cognitives.

, hormone sécrétée par les os, traverse la barrière hémato-encéphalique et module certaines fonctions cognitives. L’ostéopontine, protéine aux propriétés anti-inflammatoires dans le cerveau, pourrait remodeler le tissu nerveux ; ses variations génétiques augmenteraient la vulnérabilité à la dépression.

L’impact du mental sur l’ossature… et inversement

L’histoire va toutefois dans les deux sens. Un état dépressif chronique s’accompagne souvent d’une hyperactivation des voies du stress : cette cascade entraîne la libération d’hormones cérébrales comme le cortisol, nuisibles à l’intégrité osseuse. D’un autre côté, l’augmentation de certaines protéines osseuses observée chez les personnes déprimées suggère que nos os participent activement à la régulation de l’humeur.

Nouvelles perspectives pour la prise en charge médicale

Face à ce constat fascinant, les spécialistes défendent une approche intégrée : mieux comprendre l’axe os-cerveau permettrait d’imaginer des stratégies inédites contre ces pathologies difficiles à traiter. L’activité physique adaptée, par exemple, activerait cette connexion en favorisant des effets bénéfiques aussi bien sur le moral que sur la solidité osseuse. « Les implications cliniques sont considérables et immédiates », insistent Li et ses collègues. À l’avenir, traitements ciblant ces signaux biologiques ou nouvelles interventions personnalisées pourraient transformer le quotidien des populations les plus fragiles. C’est peut-être dans cette voie que réside un espoir renouvelé face à deux maux encore trop souvent négligés.