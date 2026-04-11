Un puissant allié dans vos intestins : une protéine capable de neutraliser les bactéries

Des chercheurs ont découvert qu’une protéine particulière présente dans l’intestin humain joue un rôle essentiel dans la défense contre les bactéries, en les neutralisant efficacement et contribuant ainsi à renforcer le système immunitaire de l’organisme.

Tl;dr Intelectin-2 protège l’intestin contre les bactéries.

Il renforce le mucus et neutralise les microbes.

Cible potentielle pour traiter certaines maladies inflammatoires.

Un acteur méconnu dans la défense intestinale

La recherche menée récemment par une équipe du MIT met en lumière un mécanisme de protection du système digestif longtemps resté discret. La protéine intelectin-2, déjà connue des spécialistes, se révèle jouer un double rôle crucial au sein du tube digestif. Issue de la famille des lectines, elle possède une capacité remarquable à se fixer sur certains sucres — une propriété qui s’avère déterminante dans la lutte contre les infections intestinales.

Des fonctions complémentaires, de la barrière au front

Ce qui intrigue particulièrement les chercheurs, c’est l’action « complémentaire et sophistiquée » d’intelectin-2. D’une part, cette protéine participe à la consolidation de la couche de mucus tapissant le tractus gastro-intestinal, contribuant ainsi à protéger les tissus internes. Mais ce n’est pas tout : en cas de faille dans cette barrière, elle est capable d’identifier puis de piéger divers types de bactéries pathogènes. Ce mode opératoire hybride – à la fois défensif et offensif – a été détaillé par la chimiste Laura Kiessling, soulignant que « si le mucus cède, intelectin-2 passe à l’attaque pour neutraliser les intrus ».

L’enjeu face aux bactéries résistantes

En laboratoire, les scientifiques ont multiplié les approches : analyses sur tissus murins, observation de microbiotes issus de souris et d’humains, isolement des versions humaine et murine d’intelectin-2. Ils ont ainsi démontré que cette protéine cible le galactose — un sucre simple présent tant dans le mucus que sur certaines bactéries problématiques comme Klebsiella pneumoniae ou encore Staphylococcus aureus. Fait notable : nombre des bactéries neutralisées par intellectin-2 affichent déjà une certaine résistance aux antibiotiques. Voici pourquoi ces découvertes suscitent autant d’espoir en matière de développement thérapeutique.

Parmi les pistes envisagées :

Mimer l’action d’ intelectin-2 avec de nouveaux médicaments ;

avec de nouveaux médicaments ; Soutenir la production naturelle de cette protéine chez les patients concernés.

Pistes thérapeutiques et perspectives futures

Des niveaux anormaux d’intelectin-2 sont fréquemment observés chez des personnes atteintes de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. Selon ces travaux, cela pourrait signaler une inefficacité du « patch » mucosique ou une destruction excessive des bonnes bactéries. Un constat qui n’est pas sans rappeler les liens déjà établis entre intelectin-1 et la maladie de Crohn. Exploiter ce système naturel — « s’appuyer sur nos propres protéines pour contrer l’antibiorésistance ouvre une nouvelle voie stratégique passionnante », insiste Kiessling — pourrait bien transformer notre approche du traitement des infections intestinales à l’avenir.