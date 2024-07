Découvrez combien de protéines consommer selon votre poids !

En définitive, l’apport en protéines doit être adapté à chaque organisme en tenant compte du poids individuel. Une alimentation variée et équilibrée, associant viandes, poissons et légumineuses, permettra de répondre efficacement à ces besoins. N’oublions pas qu’une bonne santé passe avant tout par une bonne assiette!

Concrètement, comment traduire ces chiffres dans notre assiette ? Attention à ne pas se méprendre : 60 g de viande ne contiennent pas 60 g de protéines. Pour mieux vous orienter, sachez qu’un œuf renferme environ 6 g de protéines, tandis que 100 g de bœuf en contiennent 22 g. Les poissons sont également une excellente source de protéines : on compte par exemple 31 g de protéines pour 100 g de thon, 20 g pour le saumon et 23 g pour le blanc de poulet.

Quelle est la quantité idéale de protéines à consommer chaque jour ? La réponse est loin d’être universelle. En effet, les besoins journaliers en protéines varient selon le poids de chaque individu . Pour un régime alimentaire équilibré, il est généralement recommandé de consommer entre 0,8 g et 1 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Ainsi, une personne pesant 70 kg devrait viser un apport journalier de 56 à 70g de protéines.

Dans le ballet complexe des nutriments qui alimentent notre organisme, les protéines jouent un rôle de premier plan. Ces macronutriments essentiels participent à une multitude de fonctions vitales, de la construction musculaire à la digestion, en passant par le transport de l’oxygène et le renforcement du système immunitaire . Il est donc crucial de leur accorder une place de choix dans notre alimentation .

Vous aimez nos contenus ?