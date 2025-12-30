Un chirurgien cardiaque dévoile l’impact de votre entourage sur votre poids corporel

Un chirurgien cardiaque met en lumière l’influence déterminante de l’entourage social sur le poids corporel, soulignant que les relations et les habitudes partagées au sein du cercle amical ou familial peuvent impacter la santé physique.

Tl;dr L’entourage influence fortement le poids et la santé.

Le risque d’obésité grimpe avec des amis obèses.

Sensibilisation et choix de cercle sont essentiels.

Quand l’entourage façonne la santé

La question peut paraître anodine : dans quelle mesure nos proches impactent-ils notre silhouette et, plus largement, notre bien-être ? Pourtant, les travaux du Dr Jeremy London, spécialiste en chirurgie cardiovasculaire fort de plus de 25 ans d’expérience, confirment une réalité parfois ignorée. Selon ses observations, l’environnement social — amis, collègues ou famille — ne fait pas qu’accompagner nos choix : il les guide silencieusement. Un constat que ce médecin partage volontiers, estimant que « la discipline seule ne suffit pas ; notre entourage façonne nos comportements alimentaires et notre perception du “normal” ».

L’influence démontrée par la science

Des données solides viennent appuyer ces propos. La fameuse étude de Framingham, menée sur trois décennies auprès de plus de 12 000 participants, a révélé un chiffre frappant : si un ami proche est touché par l’obésité, votre propre risque grimpe de 57 %. Le phénomène se vérifie également pour la famille, bien que dans une moindre mesure : +40 % pour les frères et sœurs, +37 % chez les conjoints. Mieux encore : cette « contagion sociale » s’étend jusqu’à trois degrés de séparation — autrement dit, le comportement alimentaire d’un ami d’ami peut encore exercer une influence sur vous.

Changer son environnement ou changer soi-même ?

Faut-il alors revoir entièrement ses fréquentations pour préserver sa santé ? Non, tempère le Dr London. La clé résiderait plutôt dans la prise de conscience : « Votre environnement vous pousse en avant ou vous freine subtilement. Mais chacun peut devenir ce moteur positif au sein du groupe. » Il recommande donc d’adopter soi-même des habitudes saines : être celui ou celle qui propose une promenade après le repas ou qui privilégie des menus équilibrés lors des sorties entre amis.

Pour éclairer davantage ce constat, des chercheurs de la Curtin University soulignent que l’impact du quartier est loin d’être anodin. Ainsi :

L’offre locale détermine autant (voire plus) nos achats alimentaires que notre pratique sportive.

L'accessibilité à certains produits, leur prix ou leur présence conditionnent nombre de décisions au quotidien.

Avoir le réflexe collectif… et individuel

Finalement, il s’agit moins de s’isoler que d’influencer positivement son cercle. Car si la santé se cultive seul, elle se transmet aussi par mimétisme social. Prendre garde à son environnement relationnel devient alors un réflexe essentiel pour qui souhaite préserver sa qualité de vie.