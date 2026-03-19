Une étude sur la souris révèle un avantage inattendu du régime cétogène

Selon une étude menée sur des souris, le régime cétogène pourrait offrir un avantage inattendu. Les chercheurs mettent en lumière de nouveaux effets potentiels de cette alimentation riche en lipides, bien au-delà de la simple perte de poids.

Tl;dr Le régime cétogène rétablit la glycémie chez des souris diabétiques.

L’exercice amplifie les bénéfices musculaires du régime.

Résultats à confirmer chez l’humain, prudence recommandée.

Régime cétogène et exercice : des effets conjugués prometteurs chez la souris

Les débats sur le régime cétogène, riche en graisses et pauvre en glucides, ne cessent d’animer les milieux scientifiques. Pourtant, une étude menée par plusieurs instituts américains vient rebattre les cartes : chez la souris, ce régime extrême pourrait offrir de réels bénéfices en cas de glycémie élevée – à condition d’être associé à une activité physique régulière.

Quand l’alimentation bouleverse la physiologie musculaire

Le protocole était simple : des souris présentant une hyperglycémie ont été soumises à un régime cétogène strict. Rapidement, leurs taux de sucre dans le sang sont revenus à la normale. Selon la physiologiste Sarah Lessard (Virginia Tech Carilion), « après une semaine seulement de régime, leur glycémie semblait celle d’animaux sains, comme si le diabète avait disparu ».

Mais au-delà du simple chiffre, d’autres transformations plus profondes ont été observées. La composition même des muscles a changé : ils sont devenus plus riches en oxygène et résistants à la fatigue, autant de signes d’une meilleure adaptation à l’effort.

L’effet catalyseur de l’exercice physique

À ce stade, les chercheurs ont voulu tester l’impact de l’activité physique après huit semaines de régime. Les résultats ne se sont pas fait attendre : l’aérobie maximale (VO2peak), indicateur clé de la capacité d’endurance, a grimpé chez ces animaux fragilisés. Toutefois, détail notable : cette amélioration n’a concerné que les rongeurs initialement atteints d’hyperglycémie.

En revanche, malgré un VO2peak retrouvé, les performances sportives réelles n’ont pas toujours suivi – faute sans doute à l’absence totale de glucides dans leur alimentation. Dès lors que des sucres ont été réintroduits ponctuellement, les capacités physiques sont reparties à la hausse.

Mises en garde et perspectives humaines

On retiendra plusieurs points essentiels :

Les effets bénéfiques observés restent pour l’instant limités au modèle murin ; des essais cliniques humains sont déjà en préparation pour affiner ces résultats.

L’état de cétose , déclenché par ce type d’alimentation très spécifique, semble jouer un rôle actif dans le remodelage musculaire et vasculaire.

, déclenché par ce type d’alimentation très spécifique, semble jouer un rôle actif dans le remodelage musculaire et vasculaire. Cependant, le régime cétogène demeure difficile à maintenir sur le long terme et n’est certainement pas universel ; des alternatives comme le régime méditerranéen pourraient s’avérer plus adaptées pour contrôler la glycémie chez l’humain.

La recherche suggère finalement que « le duo alimentation-exercice produit des effets synergiques qu’il serait dommage d’ignorer », selon Sarah Lessard. Mais avant toute recommandation large ou enthousiaste, prudence reste mère de sûreté.