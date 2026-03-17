Une étude met en lumière un bouleversement majeur de l’espérance de vie aux États-Unis

Une nouvelle étude met en lumière une évolution significative de l’espérance de vie aux États-Unis, soulignant un changement de tendance marquant. Les chercheurs analysent les facteurs à l’origine de cette inflexion observée dans les récentes données démographiques.

Tl;dr Mortalité en hausse pour la génération X et les Millennials.

Obésité, stress, inégalités sociales en cause principale.

Des actions de santé publique restent possibles et efficaces.

Un tournant préoccupant dans la mortalité des générations récentes

Au fil des décennies, les données de mortalité révélaient une amélioration continue de l’espérance de vie aux États-Unis. Pourtant, une étude internationale menée sur plus de 40 ans, de 1979 à 2023, vient bouleverser ce constat : pour les personnes nées entre 1970 et 1985 — autrement dit la fin de la Génération X et le début des Millennials — la courbe s’inverse. À rebours des progrès observés chez leurs aînés, ces cohortes connaissent une hausse inquiétante de la mortalité toutes causes confondues.

Les causes multiples d’une dégradation

La bascule semble s’opérer chez ceux nés dans les années 1950, au cœur des Baby Boomers. Jusque-là, chaque génération bénéficiait d’un risque moindre de décès. Désormais, comme le souligne la chercheuse en épidémiologie sociale Leah Abrams (Tufts University), « nous voyons apparaître des tendances inquiétantes chez les natifs de 1970 à 1985 ». Trois principaux fléaux émergent : les maladies cardiovasculaires, certains cancers (notamment le cancer du côlon) et ce que les chercheurs désignent comme « causes externes » (surdoses médicamenteuses, accidents de la route, suicides ou homicides).

Ces dynamiques seraient étroitement liées à des facteurs contemporains : la montée fulgurante de l’obésité, l’adoption généralisée d’une alimentation déséquilibrée, mais aussi un stress croissant, conséquence directe des transformations sociales et économiques récentes.

L’effet boule de neige du stress et des inégalités sociales

Le stress chronique s’impose désormais comme un déterminant central : il favorise autant le développement de cancers que celui des pathologies cardiaques ou encore la dépendance aux substances addictives. Or, derrière ces réalités sanitaires se cachent souvent l’inégalité sociale, l’insécurité professionnelle et le sentiment d’isolement — phénomènes exacerbés par la pandémie liée au COVID-19, qui a fragilisé les réseaux sociaux et menacé l’emploi.

Parmi les solutions avancées par les chercheurs pour inverser cette tendance alarmante figurent notamment :

Lutter contre le diabète, l’hypertension et l’obésité dès le plus jeune âge ;

Diminuer l’incidence du cancer colorectal via une meilleure alimentation ;

S’attaquer aux racines du suicide et de l’usage problématique de drogues.

L’espoir d’un sursaut grâce à la santé publique

Tout n’est pas joué : les succès obtenus par le passé avec la réglementation du tabac — qui a permis une chute significative des décès liés au cancer ou aux maladies cardiovasculaires — témoignent qu’un redressement est envisageable. Selon Abrams, « penser globalement sera indispensable pour améliorer durablement l’espérance de vie américaine ». Réduire les disparités socio-économiques et renforcer l’accès aux ressources essentielles pourraient limiter non seulement le stress, mais aussi ses retombées sur la santé. Un défi d’ampleur nationale qui déterminera peut-être le sort sanitaire des générations futures.