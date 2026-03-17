Selon une étude, chaque personne stressante accélérerait votre vieillissement de plusieurs mois

Selon une étude récente, la présence de personnes stressantes dans l’entourage aurait un impact mesurable sur le vieillissement. Les chercheurs estiment que chaque individu source de stress pourrait accélérer ce processus de plusieurs mois.

Tl;dr Relations négatives accélèrent le vieillissement biologique.

Les liens familiaux difficiles ont l’impact le plus marqué.

Chaque « hassler » équivaut à 9 mois de vieillissement en plus.

Vieillissement : quand les relations pèsent sur la santé

Le poids des relations humaines sur la santé n’est plus à démontrer, mais une étude récente, publiée dans la revue PNAS, vient apporter un éclairage inédit sur leur impact négatif. Selon ces travaux, l’influence de nos proches va bien au-delà du simple soutien émotionnel : certaines personnes, qualifiées de « hasslers » – comprenez celles qui génèrent régulièrement du stress –, accéléreraient notre vieillissement biologique. Un constat qui ne manque pas d’interroger sur la qualité de nos réseaux sociaux personnels.

Des liens familiaux sous tension

Détail frappant : l’effet délétère sur l’organisme s’avère particulièrement fort lorsque le lien problématique concerne la famille. Se séparer d’un ami toxique reste envisageable ; couper les ponts avec un parent ou un enfant s’avère autrement complexe. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : près de 10 % des parents ou enfants sont perçus comme « hasslers », contre seulement 3,5 % des amis. Il semble donc que l’ancienneté et l’intimité des liens familiaux compliquent toute prise de distance.

Par ailleurs, il est intéressant de noter que les partenaires conjugaux n’exercent pas la même influence négative, probablement, car les tensions y cohabitent souvent avec du soutien mutuel, limitant ainsi les conséquences physiologiques.

Mécanismes biologiques et ambiguïtés

Pour mieux comprendre ce phénomène, les chercheurs ont demandé aux participants d’identifier ceux qui composent leur entourage quotidien, en précisant si certains y causaient fréquemment du stress. Des échantillons de salive ont ensuite permis de mesurer deux indicateurs clés : l’âge biologique (par rapport à l’âge réel) et la vitesse actuelle du vieillissement. Résultat ? Chaque relation source de stress chronique s’associe à environ neuf mois supplémentaires sur l’horloge biologique et à un rythme de vieillissement accéléré d’environ 1,5 %.

Les auteurs soulignent toutefois que cette relation pourrait être bidirectionnelle. Une santé déclinante ou un état dépressif rendent aussi plus susceptibles d’interpréter certains comportements comme « hassling ». D’ailleurs, femmes, fumeurs et personnes ayant connu des difficultés précoces sont davantage exposés à ce type de liens négatifs.

Miser sur la qualité plutôt que la quantité

Ce travail rappelle que toutes les interactions sociales ne se valent pas pour notre bien-être. S’il est essentiel d’entretenir ses liens positifs, il conviendrait aussi d’identifier – voire limiter – ceux qui s’avèrent toxiques au quotidien. Quelques signes permettent de reconnaître ces « hasslers » :

Tensions récurrentes malgré une tentative de dialogue.

malgré une tentative de dialogue. Soutien émotionnel absent ou inégalement réparti.

ou inégalement réparti. Sensation persistante d’être « vidé » après chaque interaction.

Si notre cercle proche façonne notre santé bien davantage qu’on ne le croit, peut-être devrions-nous nous interroger non seulement sur le nombre, mais surtout sur la nature véritable de nos relations quotidiennes.