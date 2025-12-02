Des études révèlent que le sémaglutide n’apporte aucun bénéfice contre la maladie d’Alzheimer

Malgré les espoirs suscités par le semaglutide, des recherches récentes indiquent que ce médicament, reconnu pour ses effets contre le diabète et l’obésité, ne montre pas d’efficacité notable dans le traitement de la maladie d’Alzheimer.

Tl;dr Le sémaglutide n’arrête pas le déclin cognitif.

Les essais cliniques n’ont pas montré d’amélioration notable.

Espoir déçu pour un traitement d’Alzheimer basé sur ce médicament.

Un espoir déçu pour la lutte contre Alzheimer

Il y a quelques mois encore, l’enthousiasme battait son plein autour du sémaglutide, cette molécule star commercialisée sous les noms Ozempic, Wegovy ou encore Rybelsus. Connue avant tout pour ses effets spectaculaires sur le diabète de type 2 et la perte de poids, elle incarnait, aux yeux de nombreux chercheurs, une piste sérieuse dans la bataille contre la maladie d’Alzheimer. Mais, selon deux vastes essais cliniques mondiaux baptisés « Evoke » et « Evoke+ », cet espoir vient d’être fortement tempéré.

Des résultats cliniques loin des promesses initiales

Près de 3 800 personnes âgées de 55 à 85 ans, présentant des troubles cognitifs légers ou un début d’Alzheimer, ont participé à ces essais pendant deux ans. Le protocole était rigoureux : administration quotidienne de sémaglutide sous forme orale (Rybelsus) ou placebo, et suivi approfondi des fonctions mémorielles et du quotidien à travers le score de référence Clinical Dementia Rating Sum of Boxes. À l’arrivée, aucun bénéfice notable par rapport au placebo : ni la mémoire ni les capacités à accomplir les tâches quotidiennes ne se sont améliorées.

Derrière l’échec clinique, une explication complexe

Pourquoi un tel écart entre les promesses du laboratoire et la réalité clinique ? Les chercheurs avancent plusieurs pistes. Peut-être est-il déjà trop tard lorsque les symptômes apparaissent pour que ce type de médicament soit efficace. Ou alors la maladie, par sa complexité – accumulation de plaques amyloïdes, inflammation chronique, désorganisation métabolique – échappe tout simplement à une approche ciblée sur un seul mécanisme. Si certains marqueurs biologiques semblaient bouger positivement dans le sang des patients traités au sémaglutide, cela n’a pas suffi à enrayer la progression observable des symptômes.

Parmi les éléments qui avaient alimenté l’optimisme :

L’action anti-inflammatoire et neuroprotectrice supposée du médicament ;

L’amélioration constatée dans certains tests chez l’animal ou chez des diabétiques ;

L’impact potentiel sur la formation des plaques caractéristiques d’Alzheimer.

Mais il faut reconnaître que ce qui fonctionne en éprouvette ou chez la souris ne s’applique pas toujours aussi facilement chez l’humain.

L’avenir du sémaglutide dans le traitement cérébral remis en question

La déception s’est immédiatement ressentie jusque dans les marchés financiers : le titre Novo Nordisk, fabricant du médicament, a chuté dès l’annonce des résultats. Pour l’heure, plus question de prolonger les essais. Les détails complets seront exposés lors des conférences internationales prévues en 2026. Peut-être apprendrons-nous alors si certaines catégories spécifiques de patients ont réagi différemment. En attendant, la communauté scientifique doit accepter cette réalité : « Prouver qu’une molécule agit sur certains processus ne garantit pas une amélioration réelle chez les malades d’Alzheimer. » La route vers un traitement efficace reste longue et incertaine.