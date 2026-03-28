Les médicaments similaires à Ozempic pourraient accroître le risque de troubles osseux et articulaires

De récentes recherches suggèrent que les médicaments similaires à l’Ozempic pourraient être associés à une augmentation du risque de troubles osseux et articulaires, attirant l’attention sur leurs effets secondaires potentiels chez les patients qui les utilisent.

Tl;dr GLP-1 : hausse modérée des risques osseux observée.

Les causes impliqueraient perte de poids et déficit nutritionnel.

Données longues durées encore insuffisantes pour trancher.

Des bénéfices connus, des effets secondaires encore à préciser

Au cœur de la révolution thérapeutique portée par les médicaments de type GLP-1, tels que Ozempic et Wegovy, une nouvelle étude vient nuancer l’enthousiasme actuel. Ces traitements, prisés pour leur efficacité dans la gestion du diabète de type 2 et la perte de poids, pourraient s’accompagner d’un léger accroissement du risque d’ostéoporose, de goutte, et, plus rarement, d’ostéomalacie.

Mécanismes en cause : plusieurs pistes évoquées

L’équipe conduite par le jeune chercheur Muaaz Wajahath (Michigan State University) s’interroge sur les causes de ces effets. Plusieurs mécanismes sont envisagés : la réduction rapide de la masse corporelle provoquerait un stress inhabituel sur le système musculosquelettique ; la chute des apports nutritionnels – notamment en calcium – pourrait perturber la réparation osseuse ; enfin, une augmentation soudaine de l’acide urique liée à l’amaigrissement expliquerait certains cas de goutte. Les médicaments GLP-1, qui imitent une hormone régulant l’appétit et le métabolisme, agissent également sur les récepteurs cellulaires impliqués dans ces processus.

Une analyse sur cinq ans mais des incertitudes subsistent

En comparant les dossiers médicaux de plus de 73 000 utilisateurs de GLP-1 RA (dont la sémaglutide, la liraglutide, ou encore l’exénatide) à un groupe témoin équivalent, les chercheurs ont mis en évidence une légère élévation du risque : +0,9 % pour l’ostéoporose, +0,8 % pour la goutte et +0,1 % concernant l’ostéomalacie. Toutefois, cette corrélation n’établit pas formellement un lien causal ; des facteurs comme l’alimentation ou l’activité physique restent inconnus dans cette cohorte.

Les auteurs insistent : « L’arrivée des premières données de suivi à cinq ou dix ans nous éclaire progressivement sur ces nouveaux traitements. » Mais beaucoup demeure à explorer afin d’équilibrer bénéfices et inconvénients potentiels.

Bilan nuancé : surveillance recommandée chez certains patients

Face à ce tableau complexe — d’autant qu’une autre étude pointe au contraire une meilleure récupération après chirurgie orthopédique chez les patients sous GLP-1 — il serait prématuré d’affirmer que ces médicaments nuisent systématiquement à la santé osseuse. Voici ce que recommandent les spécialistes pour les personnes particulièrement exposées :

Surveillance osseuse accrue chez les sujets à risque.

Dépistage anticipé des complications tardives.

Des recherches supplémentaires demeurent nécessaires avant toute conclusion définitive. Selon Wajahath : « Dès lors qu’on observe une adoption massive, il devient crucial d’analyser sans relâche leurs conséquences sur le long terme. »