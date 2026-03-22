Des traitements similaires à Ozempic pourraient limiter les séquelles d’une crise cardiaque

De nouvelles recherches suggèrent que des médicaments similaires à l’Ozempic pourraient jouer un rôle protecteur pour le cœur en limitant les lésions consécutives à un infarctus, offrant ainsi une perspective encourageante pour les patients victimes de crise cardiaque.

Tl;dr GLP-1 drugs may aid heart attack recovery.

They relax capillaries, restoring post-attack blood flow.

Further studies needed before use in humans.

Vers de nouveaux usages pour les médicaments GLP-1 ?

L’usage des médicaments à base de GLP-1, tels que Ozempic ou Wegovy, suscite aujourd’hui un engouement certain pour la gestion du poids ou du diabète de type 2. Mais une nouvelle piste se dessine : ces traitements pourraient également jouer un rôle clé dans le rétablissement après un infarctus du myocarde. Des chercheurs de l’University of Bristol et d’University College London (UCL) ont récemment mis en lumière ce potentiel, bien que la prudence reste de mise.

Mécanismes en jeu : une microcirculation mieux préservée

Lorsqu’un patient subit un infarctus, le flux sanguin vers le cœur est brutalement interrompu – on parle alors d’ischémie coronarienne. Même après la réouverture de l’artère principale, il arrive fréquemment que le sang peine à circuler dans les plus petits vaisseaux, provoquant ce que les spécialistes appellent le « no-reflow ». Selon l’équipe britannique, c’est précisément sur ce point que les molécules GLP-1 pourraient agir. Les expériences menées sur des cœurs de souris ont révélé qu’en administrant un composé GLP-1, certaines cellules entourant les capillaires — les péricytes — se relâchent, permettant au sang de s’écouler à nouveau. Ce phénomène redonne espoir quant à une meilleure récupération post-infarctus.

Nouvelles pistes thérapeutiques et limitations actuelles

Le lien entre le GLP-1 et l’amélioration du pronostic cardiaque n’est pas totalement nouveau. D’autres études avaient déjà évoqué des bénéfices cardiovasculaires chez des patients présentant certaines comorbidités. Ici, c’est un mécanisme spécifique qui est décrit : l’activation des canaux ioniques par la molécule, facilitant ainsi la relaxation vasculaire. Par ailleurs, cette découverte vient éclairer d’autres procédés expérimentaux comme le conditionnement ischémique à distance (RPc), qui repose sur une réaction en chaîne impliquant cerveau, intestin et cœur – le site principal de libération du GLP-1 étant intestinal.

Pour autant, aucune conclusion hâtive ne saurait être tirée. L’ensemble des résultats provient d’essais réalisés ex vivo sur des organes animaux. Il n’est pas encore établi si les traitements commercialisés comme Ozempic ou Wegovy auront un effet similaire chez l’homme.

Divers usages cliniques envisagés à terme

Avec l’élargissement progressif de l’usage clinique des médicaments GLP-1 — qu’il s’agisse d’obésité, de diabète ou même d’insuffisance rénale — ces travaux ouvrent la porte à une possible redéfinition de leurs indications thérapeutiques. Les scientifiques restent cependant prudents : « Nos résultats ouvrent une voie prometteuse, mais devront être confirmés par des essais cliniques approfondis », note notamment le physiologiste David Attwell, co-responsable de l’étude. De quoi alimenter encore bien des débats sur la polyvalence inattendue de ces molécules dans la médecine moderne.