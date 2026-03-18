Wegovy multiplierait par cinq le risque de perte soudaine de la vue par rapport à Ozempic

Selon une étude récente, le risque de perte soudaine de la vue serait près de cinq fois plus élevé chez les patients traités par Wegovy comparé à ceux recevant Ozempic, deux médicaments populaires contre l’obésité et le diabète.

Tl;dr Risque accru de perte de vision avec le Wegovy.

Effet dose-dépendant observé chez les utilisateurs masculins.

Appel à des études approfondies sur la sécurité des GLP-1.

Médicaments GLP-1 : une avancée sous surveillance

Depuis leur apparition, les médicaments dits GLP-1, comme Wegovy et Ozempic, connaissent un essor remarquable pour la gestion du poids et du diabète de type 2. S’ils sont régulièrement salués pour leur efficacité – notamment grâce à leur action mimétique de l’hormone glucagon-like peptide-1, qui aide à réguler la satiété et la glycémie –, leur profil de sécurité suscite désormais des interrogations.

Une étude canadienne tire la sonnette d’alarme

Menée par plusieurs universités au Canada, une récente analyse s’est penchée sur plus de 30 millions d’événements indésirables rapportés à la FDA américaine entre 2017 et 2024. L’objectif ? Repérer l’incidence d’une pathologie rare, mais grave : la neuropathie optique ischémique (ION). Cette affection, marquée par une perte soudaine et parfois définitive de la vue, serait plus fréquemment signalée chez les patients traités par certains GLP-1.

Les résultats révèlent notamment que les utilisateurs de Wegovy, prescrit contre l’obésité, présentent un risque presque cinq fois supérieur de développer une ION par rapport à ceux sous Ozempic. Étonnamment, aucune corrélation nette n’a été retrouvée avec Rybelsus, autre médicament de la même classe.

Dose, sexe et hypothèses biologiques

D’autres observations méritent d’être soulignées :

L’incidence de l’ION semble proportionnelle à la dose administrée, particulièrement élevée avec le Wegovy.

Les hommes sous sémaglutide apparaissent environ trois fois plus exposés que les femmes au risque d’ION.

Quant aux mécanismes en cause, ils demeurent incertains. Les chercheurs avancent toutefois qu’un effet secondaire possible du Wegovy – une baisse tensionnelle entraînant une diminution du flux sanguin vers le nerf optique – pourrait expliquer cette vulnérabilité.

Sécurité et avenir : la prudence s’impose

Il importe cependant de remettre ces chiffres en perspective : seuls 28 cas d’ION ont été associés au Wegovy dans cette immense base de données, contre 47 pour Ozempic – ce dernier étant prescrit depuis plus longtemps. Les auteurs insistent donc sur l’importance de ne pas tirer de conclusions hâtives, tout en appelant à « d’urgentes évaluations prospectives pour orienter pratiques cliniques et politiques réglementaires ».

Face à la popularité croissante des traitements anti-obésité comme les GLP-1 – également associés à d’autres effets biologiques notables tels qu’une réduction du risque cancéreux ou un impact sur le moral –, chercheurs comme autorités sanitaires jugent indispensable d’intensifier les recherches pour assurer la sécurité des patients.