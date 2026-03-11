Une étude lie les médicaments GLP-1 à une hausse des risques d’ostéoporose et de goutte

Une récente étude met en lumière un possible lien entre la prise de médicaments agonistes du GLP-1, utilisés notamment dans le traitement du diabète et de l'obésité, et une augmentation du risque d’ostéoporose et de goutte chez certains patients.

Tl;dr Les traitements GLP-1 associés à un risque accru d’ostéoporose.

L’étude observe aussi une hausse des cas de goutte.

Les résultats montrent une corrélation, pas de lien causal prouvé.

Des signaux d’alerte autour des traitements GLP-1

Si l’engouement pour les médicaments à base de GLP-1 — à l’image d’Ozempic ou Wegovy — ne se dément pas, une nouvelle étude jette un léger froid sur leur sécurité à long terme. Présentée lors du congrès annuel de l’American Academy of Orthopaedic Surgeons, cette recherche porte sur près de 150 000 patients suivis sur cinq ans. Son constat : les personnes traitées par GLP-1 présenteraient un risque sensiblement supérieur de développer des pathologies osseuses comme l’ostéoporose, la goutte ou l’ostéomalacie.

Derrière les chiffres : ce que dit (vraiment) l’étude

En croisant les dossiers médicaux de plus de 73 000 utilisateurs de médicaments tels qu’Ozempic, Wegovy, mais aussi Victoza, Trulicity et Byetta, les chercheurs ont observé, toutes choses égales par ailleurs :

4,1 % des usagers ont reçu un diagnostic d’ostéoporose, contre 3,2 % chez ceux n’en prenant pas.

des usagers ont reçu un diagnostic d’ostéoporose, contre 3,2 % chez ceux n’en prenant pas. 7,2 % des patients sous GLP-1 ont développé la goutte, contre 6,6 % dans le groupe témoin.

des patients sous GLP-1 ont développé la goutte, contre 6,6 % dans le groupe témoin. L’incidence de l’ostéomalacie a doublé, même si elle reste marginale (0,2 % vs. 0,1 %).

Mais attention : le travail mené n’a pas fait l’objet d’une relecture par les pairs et ne permet que d’établir une association statistique — en aucun cas un lien direct de cause à effet.

Pistes explicatives et précautions nécessaires

Le mécanisme derrière ces observations reste incertain. Plusieurs experts avancent que ce serait moins le médicament que la perte de poids rapide qui fragiliserait les os. En effet, « d’habitude, le poids corporel stimule la formation osseuse ; une chute trop rapide entraîne parfois une résorption accrue du tissu osseux », rappelle le Dr Kyle J. Thompson. D’autres hypothèses évoquent la dénutrition ou des carences en calcium et vitamine D chez certains patients.

Dans ce contexte, un encadrement médical strict apparaît incontournable. Selon le Dr Sonia Gibson, « pour la majorité des patients, ce faible risque ne doit pas éclipser les bénéfices cardiovasculaires et métaboliques du traitement ». Les spécialistes recommandent ainsi vigilance, suivi personnalisé et hygiène nutritionnelle adaptée lors d’une perte de poids importante.

Mise en perspective : prudence, mais pas d’alarmisme excessif

Pour finir, il convient d’éviter toute panique injustifiée. Ce nouvel éclairage souligne surtout la nécessité d’un suivi régulier — contrôles biologiques appropriés et apport suffisant en nutriments essentiels restent incontournables durant un traitement par GLP-1. Plus globalement, ces résultats invitent à poursuivre la recherche afin d’éclairer plus finement les effets secondaires potentiels associés à ces molécules désormais largement prescrites dans le monde.