Une étude révèle que le nombre d’enfants pourrait influencer la longévité des parents

Selon une récente étude, le nombre d’enfants que l’on élève pourrait influencer la durée de vie. Les chercheurs se sont penchés sur le lien entre parentalité et espérance de vie, mettant en lumière des différences notables selon le nombre d’enfants.

Tl;dr Nombre d’enfants lié à l’espérance de vie.

Risques accrus pour femmes sans enfant ou familles nombreuses.

L’étude n’est pas un conseil individuel de santé.

Des liens surprenants entre maternité et vieillissement biologique

La relation entre le nombre d’enfants et la longévité suscite de nouvelles interrogations. Selon une étude dirigée par une équipe de l’University of Helsinki, avoir plus d’enfants que la moyenne, ou au contraire n’en avoir aucun, serait associé à un risque accru de vieillissement biologique accéléré et de mortalité prématurée chez les femmes. Un résultat qui interpelle, même s’il ne s’agit en aucun cas d’un conseil sanitaire destiné aux individus.

Éclairage par l’évolution : entre reproduction et survie

Pour comprendre ces résultats, il faut se pencher sur la théorie dite du soma jetable, développée en biologie évolutive. Comme l’explique la biologiste Mikaela Hukkanen, « les organismes disposent de ressources limitées, telles que le temps et l’énergie ». Ainsi, investir massivement dans la reproduction se ferait souvent au détriment des mécanismes de maintenance du corps, avec pour conséquence possible une réduction de l’espérance de vie. Cela dit, ce modèle ne rend pas totalement compte du lien observé chez les femmes sans enfant : d’autres facteurs comme des pathologies préexistantes pourraient entrer en jeu.

L’étude : analyse poussée et données jumelées

Pour éviter que les différences génétiques ne faussent les résultats, l’équipe finlandaise a étudié plus de 14 800 jumelles. En affinant leur analyse auprès de plus d’un millier d’entre elles, les chercheurs ont croisé différents paramètres : nombre d’enfants mis au monde, âge lors des grossesses, ainsi que des marqueurs biologiques du vieillissement. Sept groupes ont été constitués selon l’historique des naissances.

Une tendance nette se dégage : tant les femmes n’ayant pas eu d’enfant que celles ayant donné naissance à une moyenne de 6,8 enfants présentent un risque élevé en termes de vieillissement biologique et de mortalité. À l’inverse, celles ayant eu deux à trois enfants entre 24 et 38 ans affichaient les marqueurs biologiques les plus favorables.

Aucune recommandation individuelle à tirer

Face à ces constats statistiques — qui ne prouvent aucune causalité directe — il reste fondamental de rappeler qu’une multitude d’autres variables influencent la santé. Comme le souligne l’épigénéticienne Miina Ollikainen, « nos choix de vie laissent une empreinte mesurable bien avant le grand âge ». Pour clarifier les données :

Vieillissement accéléré chez femmes sans enfants ou familles très nombreuses.

chez femmes sans enfants ou familles très nombreuses. Bénéfice biologique optimal pour deux à trois enfants.

pour deux à trois enfants. Aucune directive médicale individuelle ne découle de cette recherche.

Cette étude s’inscrit ainsi dans une réflexion globale sur les parcours de vie féminins, mais ne saurait guider les décisions personnelles en matière de parentalité.