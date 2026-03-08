Dernières avancées dans la prévention du cancer colorectal : ce qu’il faut savoir

Les avancées récentes en matière de prévention du cancer colorectal offrent de nouvelles perspectives pour réduire les risques. Innovations médicales, dépistage amélioré et recommandations actualisées transforment la manière d’aborder cette maladie fréquente et potentiellement grave.

Tl;dr Hausse des cancers colorectaux chez les moins de 50 ans.

La coloscopie reste la référence pour le dépistage.

De nouveaux tests facilitent l’accès au dépistage.

Des jeunes de plus en plus concernés par le cancer colorectal

Longtemps associé aux seniors, le cancer colorectal touche désormais des adultes bien plus jeunes. Le constat s’impose dans les cabinets de spécialistes comme dans les chiffres : la proportion de patients âgés de moins de 50 ans ne cesse d’augmenter. Pour répondre à cette évolution, l’American Cancer Society a abaissé l’âge recommandé pour le dépistage, passant de 50 à 45 ans. Pourtant, beaucoup restent peu informés sur ce changement — et l’accès à un rendez-vous avec un gastro-entérologue demeure parfois compliqué.

Pourquoi cette hausse chez les moins de 50 ans ?

Si les causes précises de cette flambée restent floues, plusieurs pistes sont avancées par les experts. Outre le facteur génétique, il faut compter avec l’impact possible de notre environnement, une alimentation transformée, l’obésité, ainsi qu’une vie trop sédentaire. Dans sa pratique quotidienne, le Dr Qin Rao, gastro-entérologue, observe régulièrement des polypes à risque élevé même chez des patients dans la vingtaine. Ces lésions peuvent évoluer en cancer du côlon avant la cinquantaine si rien n’est fait.

Dépister plus tôt grâce à de nouveaux outils

Face à ces défis d’accès et de sensibilisation, plusieurs innovations voient le jour pour faciliter le dépistage du cancer colorectal. Parmi elles, le test sanguin Shield ou encore Cologuard, un test amélioré à réaliser chez soi. Ces solutions ouvrent la voie au dépistage pour ceux qui peinent à consulter ou présentent des contre-indications à la coloscopie classique. Toutefois, attention : mal utilisés, ces tests alternatifs risquent de donner des résultats faussés et ne remplacent pas totalement la procédure médicale classique.

La coloscopie : toujours incontournable ?

Malgré l’arrivée de ces méthodes moins invasives, la coloscopie demeure aujourd’hui l’examen de référence. Lorsqu’elle est réalisée correctement, elle permet non seulement d’identifier, mais aussi d’enlever immédiatement les polypes suspects, réduisant ainsi le risque d’évolution vers un cancer avéré. Les autres techniques présentent chacune leurs limites et doivent être envisagées au cas par cas après discussion avec son médecin.

Pour mieux comprendre quand et comment se faire dépister, voici quelques recommandations pratiques :

Coloscopie : tous les dix ans en l’absence de facteurs particuliers.

tous les dix ans en l’absence de facteurs particuliers. Test FIT : chaque année ou tous les deux ans.

chaque année ou tous les deux ans. Cologuard/Shield : tous les trois ans si choisi.

Avec une information renforcée et une palette d’outils élargie, il devient crucial que chacun évalue ses risques et prenne part activement à sa prévention — quel que soit son âge ou son mode de vie.