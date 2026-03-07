Trente-sept protéines associées à un vieillissement ralenti découvertes dans le sang des centenaires

Des chercheurs ont identifié 37 protéines associées à un vieillissement ralenti en analysant le sang de personnes centenaires. Cette découverte offre de nouvelles pistes pour comprendre les mécanismes biologiques qui permettent à certains individus d’atteindre un âge exceptionnel.

Tl;dr 37 protéines ralentissent le vieillissement chez les centenaires.

Moins de stress oxydatif, métabolisme optimisé constatés.

Mode de vie adulte crucial pour une longue vie.

Une signature protéique inédite chez les centenaires

À la lumière d’une nouvelle étude menée par l’Université de Genève, des chercheurs suisses franchissent un pas supplémentaire dans la compréhension des mécanismes du vieillissement. En analysant le sang de plusieurs groupes — des adultes en bonne santé âgés de 30 à 60 ans, des octogénaires hospitalisés, et des centenaires — l’équipe a mis au jour un profil fascinant : 37 protéines circulant dans le plasma des plus âgés se rapprochent davantage de celles observées chez les trentenaires que chez les personnes âgées de 80 à 90 ans. Ce sont environ 5 % des protéines étudiées, souligne Flavien Delhaes, physiologiste cellulaire et premier auteur de la publication.

Des mécanismes biologiques subtilement préservés

Loin d’échapper totalement au temps, les centenaires semblent néanmoins disposer de certains atouts moléculaires. Plusieurs de ces protéines participent à la modulation de l’immunité et du métabolisme, deux piliers du bon fonctionnement cellulaire. Quelques-unes favorisent le recyclage des globules rouges ou l’élimination des protéines défectueuses, impliquées notamment dans des maladies neurodégénératives telles qu’Alzheimer. D’autres déclenchent l’apoptose, cette mort cellulaire programmée qui limite les risques tumoraux, tandis que certaines améliorent la gestion des graisses et la sécrétion d’insuline — autant de facteurs protecteurs contre les troubles métaboliques.

Plus surprenant encore : alors qu’on aurait pu s’attendre à retrouver davantage de protéines antioxydantes pour compenser le stress oxydatif lié au vieillissement, il n’en est rien. Les centenaires produisent en réalité moins de ces défenses, ce qui laisse penser que leur organisme génère naturellement moins de radicaux libres, et donc subit un moindre stress oxydatif. Une situation comparable à celle du dilemme de la poule et de l’œuf : faible stress oxydatif induit-il une moindre production antioxydante, ou l’inverse ?

L’équilibre métabolique : une clé sous-estimée ?

Dans cette même dynamique contre-intuitive, les chercheurs relèvent une concentration accrue d’une protéine dégradant le GLP-1 — hormone centrale dans la libération d’insuline et cible principale du sémaglutide. Selon Delhaes, cela suggère que « les centenaires maintiennent une régulation optimale du glucose sans sursolliciter leur pancréas ». Loin d’une hyperactivité compensatrice, ils semblent profiter d’un équilibre métabolique où chaque rouage fonctionne sans excès.

S’inspirer du mode de vie des plus âgés

Les données confirment ainsi la théorie dite « inflammaging », selon laquelle un système immunitaire déséquilibré entretient une inflammation chronique avec l’âge. Toutefois, pour les auteurs, tout n’est pas joué d’avance : si la génétique ne compte que pour environ 25 % dans la longévité, le reste dépend largement du mode de vie adulte. Les chercheurs insistent sur trois leviers essentiels :

Nutrition adaptée

Activité physique régulière

Lien social soutenu

Bref, privilégier fruits frais, exercice et relations humaines constitue peut-être le secret – imparfait mais accessible – d’une longévité harmonieuse.