Inversez le vieillissement grâce à l’exercice !

Selon une étude néerlandaise récente, la pratique régulière d'activités sportives aiderait à lutter contre le vieillissement en éliminant une catégorie spécifique de graisse qui s'accumule dans les tissus au fil des années. Intéressant, n'est-ce pas ?

Tl;dr Des recherches néerlandaises suggestent un rajeunissement possible.

Tissus accumulent une graisse spécifique (BMP) avec l’âge.

L’activité physique pourrait inverser cette accumulation.

Des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre.

Une découverte prometteuse pour contrer le vieillissement

L’idée de stopper le processus de vieillissement sonne étrangement aux oreilles, pourtant, selon certains travaux des chercheurs d’Amsterdam UMC et de Maastricht UMC+, cela pourrait être possible. Publié le 12 avril 2024, leur article dans la revue Nature Aging, révèle une découverte exceptionnelle : un type de graisse spécifique s’accumule dans les tissus avec l’âge et sa présence pourrait être réduite grâce à une activité physique régulière.

Une graisse spécifique coupable

Pour comprendre les rouages du vieillissement, ces scientifiques ont analysé la composition des graisses chez des souris au fil des ans. Dix tissus différents ont été examinés, dont les muscles, les reins, le foie et le cœur. Le lipide appelé bis(monoacylglycéro)phosphate (ou BMP), s’est avéré être en quantité accrue dans tous les tissus des animaux plus âgés. Cela suggère donc que l’accumulation de BMP est un mécanisme du vieillissement.

Cette accumulation peut-elle être inversée ?

Les scientifiques se sont ensuite interrogés sur la présence de ce phénomène chez les humains. Même si “il n’a pas été possible d’obtenir autant de tissus différents”, comme le soulignent les auteurs dans leur communiqué, l’accumulation du BMP était également notable dans les biopsies musculaires des personnes âgées.

Ils sont alors passés à l’étape suivante : peut-on inverser cette accumulation de graisse spécifique ? Pour cela, ils ont effectué des biopsies musculaires sur des personnes avant et après avoir suivi un programme prévoyant une heure d’activité physique par jour. Le niveau de graisse BMP a diminué chez les participants, avec une corrélation perceptible entre l’activité physique et la décroissance du lipide en question.

Conséquences de ces découvertes

Ces résultats suggestent non seulement une meilleure compréhension du processus de vieillissement, mais aussi la possibilité de le combattre. “En comprenant mieux le processus de vieillissement, nous pouvons également rechercher de nouvelles façons d’intervenir”, ajoute Georges Janssens, premier auteur de l’article et professeur adjoint à l’UMC d’Amsterdam.

Cependant, les implications de ces découvertes nécessitent des études plus approfondies. Comment le BMP contribue-t-il au vieillissement ? Quelles sont les conséquences de son accumulation dans les tissus ? Quels types d’activités permettent son élimination ? Toutes ces questions sont encore sans réponses et constituent la prochaine étape dans la lutte contre le vieillissement.