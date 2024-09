Vieillissement : Deux âges critiques révélés par une nouvelle étude

Selon des chercheurs d'une université américaine, l'âge biologique d'une personne ne correspond pas nécessairement à son âge chronologique. En effet, un vieillissement accéléré de notre organisme surviendrait à 44 et 60 ans. Quelles implications cela pourrait-il avoir sur notre santé ?

Tl;dr Le vieillissement biologique se produit à 44 et 60 ans, pas graduellement.

Recherche mesurant 11 000 molécules chez 108 participants de 25 à 75 ans.

Les risques de maladies cardiovasculaires augmentent entre 44 et 60 ans.

Les raisons des changements à ces âges restent encore inexpliquées.

La complexité du vieillissement biologique

Une étude récente menée par des chercheurs de l’université de Stanford et de l’université technologique de Nanyang a révélé que le vieillissement biologique n’est pas un processus linéaire. En réalité, il se produit à deux moments distincts de la vie adulte, à 44 et 60 ans. Cette découverte remet en question la notion selon laquelle l’âge chronologique correspond à l’âge biologique.

Les scientifiques ont analysé plus de 11 000 molécules chez 108 participants âgés de 25 à 75 ans, constatant que 81% d’entre elles subissaient des changements significatifs à 44 et 60 ans. Cette recherche, publiée dans la revue Nature Aging, met en lumière l’importance de comprendre la différence entre l’âge biologique, reflétant les changements corporels tout au long de la vie, et l’âge chronologique, simplement basé sur la date de naissance.

Les risques de maladies cardiovasculaires entre 44 et 60 ans

À ces âges, une protéine liée à l’athérosclérose se développe, affectant la santé cardiaque.

La capacité à métaboliser la caféine diminue, augmentant temporairement la tension artérielle.

La consommation d’alcool peut également influencer la tension artérielle.

Les mystères du vieillissement à 44 et 60 ans

Malgré ces découvertes, les raisons exactes des changements observés à ces âges restent inexpliquées. Certains experts suggèrent que l’inflammation pourrait jouer un rôle crucial dans le processus de vieillissement à 60 ans, mais les facteurs sous-jacents à 44 ans demeurent inconnus. De nouvelles études pourraient être nécessaires pour élucider ces mystères.

