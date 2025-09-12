Douleurs aux genoux : une hausse chez les trentenaires et quadragénaires, causes et conseils de prévention

Une récente étude met en lumière une augmentation des douleurs au genou chez les trentenaires et quadragénaires. Cette tendance inquiète les spécialistes, qui appellent à mieux comprendre les causes et à adopter des mesures de prévention adaptées.

Tl;dr Les douleurs au genou touchent de plus en plus les jeunes adultes.

L’obésité et le sport intense sont les principaux facteurs.

Prévention : poids sain, activité physique, soins précoces.

Un phénomène qui ne concerne plus seulement les seniors

Il n’y a pas si longtemps, la douleur au genou était surtout associée à l’âge avancé. Mais aujourd’hui, ce mal s’immisce de plus en plus tôt : de jeunes adultes, dès la trentaine ou la quarantaine, consultent pour des articulations fragilisées. Cette évolution inquiète autant qu’elle interroge. Pourquoi une telle précocité ? Deux explications dominent désormais dans les travaux scientifiques récents.

L’impact du poids et du mode de vie sédentaire

La première piste pointe directement vers la hausse marquée du taux d’obésité. En effet, selon une étude finlandaise menée par l’Université d’Oulu, plus de la moitié des 297 adultes observés présentaient déjà des signes précoces d’atteintes articulaires à l’âge de 30 ans. L’excès de poids exerce une pression constante sur le genou : il accélère l’usure du cartilage et multiplie le risque de lésions durables. Les données américaines montrent que ce phénomène gagne en ampleur, avec plus de 40 % d’adultes touchés par l’obésité. Et comme le rappelle le professeur Ran Schwarzkopf, spécialiste en chirurgie orthopédique à la NYU Grossman School of Medicine, lorsque le cartilage disparaît, aucune régénération n’est possible ; la douleur chronique guette alors ces patients, souvent dès le milieu de vie.

Le revers des sports intensifs pratiqués dès l’adolescence

Toutefois, l’explication ne se limite pas aux kilos superflus. Les blessures liées à une pratique sportive intensive jouent aussi un rôle décisif. Aux États-Unis notamment, la compétition chez les adolescents et jeunes adultes est féroce, avec son lot d’accidents articulaires parfois irréversibles. Même traitées rapidement, ces lésions évoluent souvent insidieusement vers une usure prématurée du genou. Ajoutez à cela un mode de vie sédentaire chez certains actifs — travail assis prolongé et manque d’exercice régulier — et vous obtenez un cocktail propice à l’apparition précoce de l’arthrose.

Mieux vaut prévenir que guérir : les bons réflexes à adopter

Face à cette menace croissante, les spécialistes insistent sur quelques gestes simples pour préserver ses articulations :

Maintenir un poids santé afin de limiter la pression exercée sur les genoux.

afin de limiter la pression exercée sur les genoux. Renforcer régulièrement les muscles autour du genou (quadriceps et ischio-jambiers).

S’accorder des pauses actives – marche ou étirements – surtout en cas de travail sédentaire.

Opter pour des chaussures adaptées et consulter tôt en cas d’inconfort (kinésithérapie ou interventions légères type arthroscopie).

La prévention reste donc essentielle : adopter dès aujourd’hui ces habitudes peut éviter bien des souffrances demain et retarder – voire empêcher – le recours prématuré à une prothèse du genou. La vigilance s’impose désormais dès la trentaine.