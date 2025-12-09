« Lighning bum » : une médecin alerte les femmes sur ce symptôme à ne pas négliger

Un médecin alerte les femmes sur un symptôme appelé « lightning bum », caractérisé par une douleur soudaine et intense au niveau des fesses. Ce signal, souvent négligé, pourrait indiquer des problèmes de santé sous-jacents nécessitant une attention médicale.

Tl;dr « Lightning bum » : douleur anale aiguë et fréquente.

Peut signaler endométriose ou proctalgie fugace chez la femme.

Symptômes à discuter sans tabou avec un professionnel.

Un symptôme méconnu, souvent minimisé

Curieux, déroutant, le terme de « lightning bum » – littéralement « fesse foudroyée » – suscite la perplexité. Pourtant, il s’agit d’un véritable signal d’alerte pour la santé, ainsi que l’a récemment souligné le médecin du NHS, Karan Rajan, sur ses réseaux sociaux suivis par des millions d’abonnés. Ce phénomène décrit une douleur fulgurante, localisée dans la région anale ou génitale. Bien que le sujet prête parfois à sourire, les témoignages de patients rencontrés en consultation sont loin de relever de l’anecdote.

Des causes multiples et parfois graves

Selon les professionnels interrogés dans le podcast « Dr Karan Explores », cette sensation aussi brève qu’intense peut être liée à plusieurs affections. Le NHS rappelle que les douleurs anales peuvent découler de simples problèmes comme la constipation, des fissures anales ou encore des hémorroïdes. Mais chez les femmes, ce type de douleur peut également révéler des troubles plus complexes tels que la proctalgie fugace – un spasme soudain et douloureux du plancher pelvien –, ou signaler la présence d’une affection nettement plus sérieuse : l’endométriose. Cette dernière concerne plus de 11 % des Américaines en âge de procréer et provoque crampes abdominales, règles abondantes, douleurs pelviennes et gênes importantes lors du passage aux toilettes.

L’importance d’en parler sans gêne

Pourtant, comme le confiait la gynécologue Karen Tang, il n’est pas rare que ces douleurs soient tues par embarras ou banalisation. « La plupart des patientes n’osent pas aborder ce sujet intime lors d’une consultation médicale », regrette-t-elle. Il reste pourtant essentiel de décrire précisément ses symptômes à son médecin pour ne pas passer à côté d’un diagnostic majeur. Les spécialistes insistent : toute gêne persistante doit faire l’objet d’un examen approfondi.

Voici quelques signaux qui doivent alerter :

Douleur intense ou répétée au niveau anal ou pelvien ;

Saignements inexpliqués ou changements du transit ;

Sensations inhabituelles liées au cycle menstruel.

Pistes pour soulager et comprendre

Si certains épisodes restent bénins et passagers, ils peuvent cacher une pathologie sous-jacente nécessitant un suivi. Un dialogue franc avec un professionnel de santé demeure la meilleure démarche pour garantir une prise en charge adaptée et éviter isolement ou fatalisme. Rappelons-le : face à la douleur, aucune question n’est jamais déplacée.