5 signes d’alerte clés de l’endométriose à ne pas ignorer

L'endométriose est une affection gynécologique touchant une femme sur dix, se manifestant par la présence de tissu similaire à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus, générant divers symptômes inconfortables. Quels sont ces symptômes ?

Tl;dr L’endométriose est une maladie gynécologique qui touche une femme sur dix.

Elle se manifeste souvent par des douleurs abdominales et pelviennes intenses.

Elle peut également provoquer des douleurs lors des rapports sexuels, des gênes urinaires et des troubles digestifs.

La fatigue chronique est un autre symptôme de cette maladie.

Comprendre l’endométriose

C’est une maladie qui touche une femme sur dix, et pourtant, elle reste méconnue du grand public. L’endométriose, maladie gynécologique qui se caractérise par la présence de tissu semblable à la muqueuse utérine, en dehors de l’utérus, entraîne plusieurs symptômes désagréables. Que sont-ils?

Les symptômes de l’endométriose

La douleur est le symptôme le plus courant de l’endométriose. Les femmes atteintes de cette maladie peuvent ressentir de fortes douleurs abdominales et pelviennes, surtout pendant les règles. Cependant, toutes les femmes qui ont des douleurs de règles n’ont pas nécessairement d’endométriose. Cette douleur doit alerter lorsqu’elle est chronique, plus intense à chaque cycle, et persistante malgré la prise d’un antalgique.

Les patientes peuvent également ressentir des douleurs lors des rapports sexuels. Ces douleurs sont causées par des lésions localisées près du vagin et au niveau de la cloison recto-vaginale, mais aussi par l’inflammation utérine associée à cette maladie.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

En outre, l’endométriose peut provoquer des gênes urinaires, des douleurs et brûlures lors de la miction et de l’émission des selles, ainsi qu’une envie fréquente d’uriner. Ces symptômes urinaires peuvent s’accompagner d’hématurie, c’est-à-dire d’une présence de sang dans les urines.

De plus, les femmes atteintes d’endométriose peuvent souffrir de fatigue chronique. En effet, elles dépensent beaucoup d’énergie pour supporter ces douleurs multiples, persistantes et intenses, qui compliquent leur quotidien et perturbent leur sommeil.

Enfin, dans certains cas, cette maladie peut se développer sur les intestins et le rectum, favorisant l’apparition de troubles digestifs et du transit intestinal, comme les ballonnements, la diarrhée et la constipation.

Le diagnostic de l’endométriose

Le diagnostic de l’endométriose repose en première intention sur un examen clinique. Le bilan d’imagerie, comportant une échographie et une IRM pelvienne, est l’examen de deuxième intention. Il est à noter que la Haute Autorité de la Santé a annoncé un test salivaire qui pourrait permettre de détecter la maladie et qui devrait être prochainement disponible.