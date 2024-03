5 symptômes sous-estimés d’allergies aux pollens qui devraient vous inquiéter

L'allergie aux pollens affecte chaque année un nombre croissant de Français, se manifestant non seulement par des éternuements continus mais aussi par des symptômes moins connus. Connaissez-vous ces autres symptômes ?

Année après année, un nombre croissant de Français se retrouve aux prises avec des allergies aux pollens. Ces allergies ne se limitent pas aux éternuements habituels, elles peuvent se manifester par des symptômes plus discrets et souvent méconnus.

Avant même l’arrivée du printemps, les premiers symptômes d’allergies au pollen font leur apparition. En France, environ 30% des adultes et 20% des enfants sont concernés. Selon les experts, l’accentuation de ce phénomène est en partie due aux effets du réchauffement climatique, qui favorise l’émission de pollens.

Les symptômes classiques d’éternuements sont bien connus, mais d’autres signes peuvent indiquer une allergie au pollen. Les picotements à la gorge et aux oreilles, les yeux rouges, les maux de tête, les éruptions cutanées et une fatigue excessive sont autant de signes qui peuvent passer inaperçus.

Si les symptômes peuvent être gênants, certaines mesures peuvent être prises pour les atténuer. Par exemple, il est recommandé de se laver les yeux régulièrement lors des périodes de haute concentration de pollens.

L’avis de la rédaction

Face à l’augmentation constante des allergies aux pollens, il est essentiel de rester informé et de prendre les mesures nécessaires pour minimiser l’impact sur notre quotidien. La connaissance des symptômes moins connus peut aider à une détection précoce et à une meilleure gestion de ces allergies. Rappelons-nous que notre santé dépend aussi de notre environnement et que la lutte contre le réchauffement climatique est une affaire qui nous concerne tous.