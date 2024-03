Évitez ces 5 plantes si vous souffrez d’allergies aux pollens

Si vous êtes allergique aux pollens, restez sur vos gardes car plusieurs régions sont déjà en alerte rouge. Évitez notamment cinq plantes particulièrement allergisantes pour prévenir les symptômes comme les éternuements, les yeux larmoyants et l'asthme. Et vous, quelles précautions prenez-vous face aux allergies ?

L’arrivée du printemps est souvent synonyme de renaissance. Cependant, pour environ un quart de la population française, elle rime aussi avec éternuements, yeux qui pleurent et asthme. En effet, plusieurs départements sont déjà en alerte rouge pour les allergies aux pollens.

Il est pratiquement impossible d’échapper aux graminées. Ces herbes, présentes partout, de la forêt au bord de la route, sont particulièrement redoutées par les personnes allergiques. Avec près de 12.000 espèces différentes, leur pic d’allergénicité se situe surtout en juin.

Le bouleau, lui, est surtout redouté de fin mars à fin avril. Ses pollens sont libérés dès l’apparition du beau temps et touchent une grande partie du territoire, notamment le nord de la France.

Les cupressacées, comprenant 135 espèces dont le genévrier, le cyprès et le thuya, provoquent des rhinites et des conjonctivites. Les effets de ces arbres se dissipent généralement à la fin du mois d’avril.

L’ambroisie, une mauvaise herbe qui se propage rapidement, est responsable d’allergies de fin août à octobre, avec la région Auvergne la plus affectée.

Enfin, le frêne commun, un arbre pouvant atteindre 40 mètres de hauteur, dégage une grande quantité de pollens de mars à mai, provoquant des réactions allergiques très marquées.

L’avis de la rédaction

Au-delà de l’inconfort, ces allergies peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de vie. Il est donc essentiel de prendre des mesures préventives, comme rester à l’intérieur lors des pics de pollens, porter des lunettes de soleil pour protéger les yeux, et bien sûr, consulter un allergologue si nécessaire. N’oublions pas que la nature est à la fois notre plus grande alliée et parfois, notre plus grand défi.