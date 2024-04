Allergies au pollen : une quarantaine de départements en alerte rouge

En France, la diffusion très marquée de pollen, l'un des allergènes les plus redoutés, a contraint le Réseau national de surveillance aérobiologique à placer 42 départements en alerte rouge. Quelles précautions devez-vous prendre face à cette menace allergénique ?

Alerte maximale au pollen en France

Dans plusieurs départements français, la vigilance est de mise pour tous les habitants. En effet, une alerte rouge de la plus haute importance a été émise en raison d’une concentration élevée de pollen de bouleau, connu pour son potentiel allergisant.

Risques pour les personnes allergiques

Les individus qui sont allergiques au pollen sont invités à prendre des précautions extrêmes et à éviter de sortir jusqu’à la fin de l’alerte, prévue pour le 6 avril. L’inhalation de ce pollen peut, dans les cas les plus sévères, causer une inflammation des voies respiratoires et provoquer une “détresse respiratoire”.

Bulletin allergo-pollinique du 29 mars

Les pollens de bouleau sont présents dans l’air et continueront de gêner les allergiques au nord d’une ligne Bordeaux-Grenoble pendant ce week-end de Pâques avec des risques d’allergies moyen à élevé

Bulletin allergo-pollinique du 29 mars

Les pollens de bouleau sont présents dans l'air et continueront de gêner les allergiques au nord d'une ligne Bordeaux-Grenoble pendant ce week-end de Pâques avec des risques d'allergies moyen à élevé

+ d'infos ici : https://t.co/VfgV86gf94 pic.twitter.com/W3IrE2Xqk5

— Réseau National de Surveillance Aérobiologique (@rnsa_pollen) March 29, 2024

Les départements les plus touchés

Parmi les départements concernés, on retrouve principalement ceux du nord-est comme le Haut-Rhin, l’Essonne, les Vosges, ainsi qu’à Paris et en Ile-de-France. Cependant, d’autres départements de l’Eure à la Haute-Vienne, de la Corrèze au Loir-et-Cher sont également touchés par cette situation.

Variation des types de pollen selon les régions

Dans le sud-est, l’alerte concerne plus spécifiquement les cupressacées, avec une forte propagation dans des départements comme le Vaucluse ou l’Aude. Par ailleurs, le pollen de frêne est particulièrement prévalent dans les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes, tandis que les Alpes-Maritimes présentent un risque moyen d’exposition.

Malgré les désagréments, les allergies au pollen n’ont généralement pas de conséquences graves sur la santé, si ce n’est l’apparition de symptômes de rhinite allergique, tels que les yeux larmoyants, les éternuements, un nez qui coule ou encore des crises d’asthme chez les individus plus sensibles. En cas d’apparition de l’un de ces symptômes, il est vivement recommandé de consulter son médecin.