4 symptômes d’allergie au soleil à ne pas ignorer

Si vous êtes allergique au soleil, plusieurs symptômes liés à une réaction cutanée provoquée par les rayons UV peuvent se manifester. Comment savoir si vous présentez ces signes d'alerte ?

Tl;dr L’allergie au soleil, ou lucite, se manifeste par plusieurs symptômes.

Elle s’exprime par des petits boutons et des plaques rouges sur la peau exposée au soleil.

Les démangeaisons importantes accompagnent souvent ces réactions cutanées.

Les maux de tête et les vertiges peuvent également survenir lors d’une lucite.

La lucite : une réaction allergique face au soleil

Le soleil, malgré ses bienfaits, peut parfois être à l’origine de désagréments cutanés, notamment pour les personnes sujettes à ce que l’on nomme la lucite ou “allergie au soleil”. Cette réaction allergique se manifeste par une série de symptômes distincts.

Des symptômes visibles et inconfortables

La lucite se traduit principalement par l’apparition de petits boutons ou de vésicules quelques heures après l’exposition au soleil. Ces éruptions cutanées se localisent généralement sur les jambes, les bras, le dos, ou encore le décolleté, épargnant la plupart du temps le visage. En parallèle, des plaques rouges légèrement gonflées peuvent également survenir aux endroits où la peau a été exposée.

Protection et prévention : les clés pour éviter la lucite

Pour se protéger de ces allergies solaires, l’utilisation d’une crème solaire à indice élevé (50 ou 50+) et à large spectre est essentielle. Cette dernière protège non seulement contre les UVB, responsables des coups de soleil, mais aussi contre les UVA, qui sont souvent à l’origine des réactions allergiques.

Des symptômes secondaires peuvent également se manifester

Les symptômes de la lucite ne se limitent pas aux réactions cutanées. En effet, cette allergie peut également causer des maux de tête plus ou moins intenses et des vertiges. Il est important de noter que les personnes à la peau claire et celles qui prennent des médicaments photosensibilisants sont davantage à risque de développer une lucite.