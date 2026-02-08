Une affection rare rend certaines personnes véritablement allergiques au froid

Certaines personnes souffrent d’une affection médicale inhabituelle qui provoque des réactions allergiques lors de l’exposition au froid. Cette hypersensibilité, bien réelle, peut entraîner des symptômes préoccupants, allant de simples éruptions cutanées à des complications plus graves.

Tl;dr L’ urticaire au froid peut déclencher de graves réactions allergiques.

peut déclencher de graves réactions allergiques. Le diagnostic et le traitement exigent une vigilance médicale accrue.

La prise d’antihistaminiques est souvent indispensable.

Un trouble méconnu, mais potentiellement grave

Pour la plupart, affronter le froid implique simplement d’ajouter une couche ou de monter le chauffage. Mais pour certains, le contact avec les basses températures révèle un danger bien réel : l’urticaire au froid. Cette affection rare, signalée dès 1792 par le médecin allemand Johann Peter Frank, se caractérise par une réaction disproportionnée du système immunitaire à l’exposition au froid. Les conséquences ? Apparition de plaques rouges, gonflements douloureux, voire dans les cas les plus extrêmes, un risque vital d’anaphylaxie.

Sous-types et mécanismes en jeu

On distingue principalement deux formes : la forme « primaire », qui représente 95 % des cas, souvent sans cause identifiable, et la forme « secondaire », associée à des pathologies sous-jacentes comme le virus d’Epstein-Barr, certains lymphomes ou encore l’hépatite C. L’origine exacte de cette hypersensibilité reste floue : hormis quelques causes génétiques rarissimes, on suppose que des substances appelées autoallergènes pourraient jouer un rôle en déclenchant une attaque immunitaire contre les propres tissus du patient.

Le processus s’appuie sur l’activation de cellules sentinelles — les mastocytes. Lorsqu’ils détectent un danger (ou pensent en détecter un), ils libèrent de l’histamine, provoquant rougeur, démangeaisons et œdèmes. Malheureusement, chez les personnes concernées, il s’agit là d’une fausse alerte répétée à chaque exposition au froid… Et ce ne sont pas seulement le climat hivernal qui constitue un risque : nager dans de l’eau fraîche, manger une glace ou boire une boisson très froide peuvent suffire à provoquer les symptômes.

Diagnostic et risques particuliers

Le diagnostic s’effectue généralement via un test simple : placer un glaçon sur l’avant-bras du patient et observer la réaction cutanée. Une démarche qui n’est jamais anodine — dans environ 20 % des cas testés, une réaction anaphylactique sévère peut se produire. La maladie touche environ six personnes sur 10 000, mais ce chiffre pourrait être sous-estimé, notamment dans les régions où le froid est moins présent.

Voici quelques éléments clefs permettant d’affiner l’évaluation chez un patient :

Temps de stimulation au froid : durée avant apparition des symptômes.

: durée avant apparition des symptômes. Seuil critique de température : température la plus élevée déclenchant une réaction.

Mieux vivre avec l’ urticaire au froid

Si près de la moitié des patients observent spontanément une amélioration après quelques années, la prise en charge médicale demeure essentielle. Les antihistaminiques, parfois prescrits jusqu’à quatre fois la dose standard pour compenser leur effet modéré chez certains patients, constituent le pilier du traitement. Dans les formes aiguës ou sévères, d’autres solutions existent : corticoïdes lors des poussées brèves (malgré leurs effets secondaires), anticorps monoclonaux comme l’Omalizumab, ou encore protocole de désensibilisation progressive.

En salle d’opération aussi, la vigilance est cruciale : l’anesthésie abaisse la température corporelle et certaines salles sont maintenues fraîches — autant de conditions pouvant aggraver le risque pour ces patients sensibles.

Face à l’hiver ou à toute exposition au froid, reconnaître et comprendre cette pathologie pourrait bien sauver des vies.