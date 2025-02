Pourquoi certaines personnes ont-elles constamment froid ?

Découvrez les six raisons principales pour lesquelles certaines personnes ont constamment froid, malgré les conditions environnantes.

Tl;dr Des personnes ressentent constamment le froid pour diverses raisons.

Les problèmes de circulation, l’anémie, l’hypothyroïdie, le manque de graisse corporelle, la déshydratation et le manque de sommeil peuvent en être la cause.

Il existe des solutions pour chacune de ces causes.

Vous avez toujours froid ? Voici pourquoi

Sentez-vous toujours une morsure glaciale alors que les autres ont chaud ? Vous n’êtes pas seul. Certaines personnes semblent ressentir le froid même dans des environnements chauds. Voici 6 raisons pour lesquelles certaines personnes ont toujours froid.

Une mauvaise circulation sanguine

Le sang porte la chaleur de votre corps vers les extrémités. Si votre circulation sanguine est faible, en particulier dans vos mains et vos pieds, vous pourriez avoir plus froid que les autres. Des maladies comme la maladie de Raynaud ou des problèmes cardiaques sous-jacents peuvent causer une mauvaise circulation, rendant plus difficile pour votre corps de distribuer correctement la chaleur.

Anémie due à une carence en fer

Le fer est crucial pour le transport de l’oxygène dans le sang. Une étude publiée en 1996 a révélé que l’anémie joue un rôle majeur dans l’incapacité des personnes carencées en fer à contrôler leur température corporelle face au froid. Si vous souffrez d’anémie ferriprive, votre corps a du mal à générer suffisamment de chaleur, vous laissant frissonnant même lorsque la température est normale.

Problèmes de thyroïde

Votre thyroïde, une petite glande dans votre cou, contrôle votre métabolisme et la température de votre corps. Si elle est sous-active (hypothyroïdie), votre corps produit moins de chaleur, ce qui peut vous faire sentir constamment froid.

Un manque de graisse corporelle

La graisse joue le rôle d’isolant, aidant à garder votre corps au chaud. Si votre taux de graisse corporelle est très faible, votre corps perd rapidement de la chaleur, ce qui rend difficile le maintien de votre température corporelle.

Déshydratation

L’eau aide à maintenir la circulation sanguine et la distribution de la chaleur. Si vous êtes déshydraté, votre corps peut avoir du mal à produire suffisamment de chaleur, vous laissant sentir froid.

Manque de sommeil

Votre corps se répare et se régule pendant votre sommeil. Une mauvaise qualité de sommeil ou un manque de repos peut ralentir votre métabolisme, rendant plus difficile pour votre corps de maintenir sa chaleur.

Pour résumer, si vous avez constamment froid, il peut y avoir une raison médicale derrière cela. Assurez-vous de consulter un professionnel de santé pour obtenir un diagnostic adéquat et un traitement approprié.