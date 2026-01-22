Le froid ne vous rend pas malade : découvrez les véritables responsables des infections hivernales

Contrairement aux idées reçues, les températures hivernales ne sont pas responsables des maladies saisonnières. L’augmentation des infections s’explique plutôt par d’autres facteurs, notamment la promiscuité en intérieur et la facilité de transmission des virus dans ces conditions.

Tl;dr Le froid n’engendre pas directement rhumes ou grippes.

Il favorise la survie et la propagation des virus.

Facteurs sociaux et environnementaux amplifient les risques l’hiver.

Le mythe du froid qui rend malade

Depuis l’enfance, bon nombre d’entre nous ont entendu qu’attraper un rhume ou une grippe serait inévitable si l’on brave la fraîcheur sans manteau ou si l’on dort dans une pièce glacée. Pourtant, cette idée reçue ne résiste pas à l’épreuve des connaissances scientifiques actuelles. En réalité, le simple fait d’avoir froid ne provoque pas d’infection : ce sont les virus respiratoires, tels que les rhinovirus ou les virus de la grippe, qui sont responsables des maladies hivernales. Ces agents se transmettent principalement via les gouttelettes expulsées par la toux, la parole ou même une poignée de main – peu importe la température extérieure.

Quand le froid devient un complice pour les virus

Cependant, il serait réducteur d’affirmer que le froid n’a aucun rôle à jouer. Les études s’accordent : durant les mois d’hiver, le taux d’infections respiratoires grimpe partout dans le monde. Pourquoi ? Le froid agit comme un catalyseur. D’une part, il prolonge la survie des virus dans l’air ambiant, particulièrement lorsque celui-ci est sec – condition qui favorise également leur dispersion en particules fines, augmentant ainsi leur inhalation par autrui. D’autre part, respirer de l’air froid induit une vasoconstriction au niveau des muqueuses nasales : ce phénomène réduit localement la circulation sanguine et affaiblit notre première ligne de défense immunitaire.

L’hiver : promiscuité et défenses affaiblies

Mais le climat n’est pas seul en cause. Les comportements humains changent avec la saison : on se regroupe davantage en intérieur, souvent dans des espaces peu ventilés où les virus se propagent plus facilement. De plus, l’air chauffé assèche les muqueuses et entrave le mécanisme naturel de « clairance mucociliaire », réduisant ainsi notre capacité à piéger et éliminer les pathogènes. Autre élément souvent négligé : le manque de soleil réduit notre production de vitamine D, un micronutriment essentiel au bon fonctionnement du système immunitaire.

Voici quelques facteurs qui amplifient le risque durant l’hiver :

Foules : rassemblements en espaces clos facilitant la transmission.

rassemblements en espaces clos facilitant la transmission. Sécheresse : air intérieur sec affaiblissant les défenses naturelles.

air intérieur sec affaiblissant les défenses naturelles. Baisse du soleil : déficit en vitamine D fragilisant l’immunité.

Mieux comprendre pour mieux se protéger

L’idée selon laquelle sortir sans écharpe suffirait à tomber malade est donc à relativiser : c’est plutôt tout un ensemble de conditions biologiques, environnementales et sociales qui expliquent la recrudescence hivernale des infections respiratoires. Savoir cela permet d’adapter sa prévention : aérer régulièrement son logement, maintenir une humidité adéquate, veiller à ses apports en vitamine D… autant de gestes plus efficaces que de simplement craindre le froid lui-même. La clé reste toujours la lutte contre les virus, non contre le thermomètre.