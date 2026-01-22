La pollution de l’air associée à un risque accru de SLA et à une progression accélérée

De récentes recherches établissent un lien entre l’exposition à la pollution de l’air et une augmentation du risque de développer la sclérose latérale amyotrophique (SLA), ainsi qu’une progression plus rapide de cette maladie neurodégénérative.

Tl;dr Pollution de l’air liée à un risque accru de SLA.

L’exposition chronique accélère la progression de la maladie.

Effets marqués sur la motricité et la respiration.

Un éclairage inédit sur la sclérose latérale amyotrophique

Alors que le nom de Stephen Hawking reste indissociable de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), une nouvelle étude vient jeter un regard neuf sur les facteurs environnementaux qui influencent cette maladie neurodégénérative. Si le célèbre scientifique a défié tous les pronostics en vivant plus d’un demi-siècle avec la maladie, la plupart des personnes touchées par cette pathologie voient leur espérance de vie réduite à deux à cinq ans après le diagnostic. À ce jour, il n’existe toujours pas de traitement curatif, et seuls 10 % des cas sont expliqués par la génétique.

L’air que nous respirons : un coupable silencieux ?

C’est dans les pages de JAMA Neurology qu’une équipe du Karolinska Institutet révèle les résultats d’une vaste enquête menée auprès de 10 000 participants. En analysant l’exposition à deux polluants majeurs — le dioxyde d’azote et les particules fines (PM2.5 et PM10) — autour des domiciles jusqu’à dix ans avant l’apparition des premiers symptômes, les chercheurs ont observé une tendance nette : une exposition prolongée même à des niveaux relativement bas, comme en Suède, augmenterait de 20 à 30 % le risque de développer une maladie du motoneurone.

Les investigations n’en restent pas là. Comparer des fratries ayant grandi dans un environnement similaire permet d’écarter nombre de biais génétiques ou liés au mode de vie partagé. Autre point saillant : ceux exposés durablement à ces polluants voient leur risque d’évolution rapide vers des complications respiratoires ou le décès nettement majoré.

Mécanismes et domaines affectés

Reste à comprendre pourquoi certains aspects fonctionnels semblent davantage touchés. Les médecins évaluent régulièrement quatre sphères : fonction bulbaire, motricité fine, motricité globale et respiration. Or, si la dégradation liée à la pollution apparaît clairement pour la motricité et la capacité respiratoire, la fonction bulbaire serait épargnée. Une liste succincte permet de mieux saisir l’impact :

Détérioration motrice : difficultés à marcher, écrire, s’habiller.

difficultés à marcher, écrire, s’habiller. Aggravation respiratoire : essoufflement, insuffisance ventilatoire.

L’hypothèse avancée ? La vulnérabilité différente des régions nerveuses ou encore les liens connus entre pollution atmosphérique et affections pulmonaires chroniques.

Pistes pour demain et responsabilités collectives

Certes, quelques incertitudes subsistent — notamment concernant l’exposition au tabac ou aux polluants domestiques — mais rien ne semble remettre en cause l’association observée. Ce travail enrichit notre compréhension de la SLA tout en rappelant que « nous sommes tous exposés à une pollution qui nuit gravement à notre santé ». À l’heure où chaque progrès compte dans le combat contre les maladies neurodégénératives, s’attaquer à la pollution locale pourrait bien être un levier sanitaire sous-estimé.