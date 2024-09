Symptômes de la bronchiolite : signaux d’alerte

L'hiver dernier, le traitement préventif contre la bronchiolite était en rupture de stock en France. Heureusement, 600 000 nouvelles doses sont maintenant disponibles en pharmacie. Quels sont les symptômes à surveiller?

La bronchiolite est une maladie virale inflammatoire des bronchioles, touchant principalement les nourrissons et les jeunes enfants. Avec l’arrivée de 600 000 nouvelles doses du traitement préventif Beyfortus dans les pharmacies françaises, il est crucial de reconnaître les symptômes de cette maladie potentiellement mortelle.

L’avis de la rédaction

« Il est essentiel de rester informé sur les symptômes de la bronchiolite et de réagir rapidement. La disponibilité des nouvelles doses du traitement préventif offre une opportunité unique de protéger nos plus jeunes. Restons vigilants et proactifs pour garantir la santé de nos enfants et de nos proches. »