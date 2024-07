La Haute Autorité de Santé préconise la vaccination anti-bronchiolite pour les personnes âgées dès cet automne

La Haute autorité de santé a conseillé, le jeudi 4 juillet, une vaccination dès cet automne pour les personnes de 75 ans et plus, ainsi que ceux de 65 ans susceptibles de complications respiratoires ou cardiaques chroniques, en raison d'un risque élevé de bronchiolite. Qu'en pensez-vous de cette recommandation ?

Tl;dr La vaccination contre la bronchiolite recommandée pour les plus de 75 ans et certains plus de 65 ans.

Les deux vaccins disponibles contre le virus respiratoire syncytial (VRS) sont conseillés.

La HAS réévaluera ses recommandations avec de nouvelles données.

Les vaccinations pourraient être remboursées par l’assurance maladie.

La bronchiolite menace également les seniors

La bronchiolite n’est pas uniquement une menace pour les nourrissons. Dans un communiqué daté du 4 juillet, la Haute Autorité de santé (HAS) a émis une recommandation forte : la vaccination contre le virus respiratoire syncytial (VRS), principalement responsable de la bronchiolite, est désormais conseillée pour les personnes âgées de 75 ans et plus. De plus, cette recommandation s’étend aussi aux seniors de 65 ans et plus atteints de pathologies respiratoires ou cardiaques chroniques.

Deux vaccins conseillés

Les Français concernés par cette recommandation ont le choix entre deux vaccins disponibles contre le VRS. Si le Ministère de la Santé suit cette recommandation, comme cela est souvent le cas, les vaccinations pourraient être remboursées par l’assurance maladie.

Efficacité des vaccins

La HAS a basé sa recommandation sur les données d’efficacité des deux vaccins concernant les infections des voies respiratoires inférieures chez les plus de 60 ans. Ces résultats ont montré une réduction significative de ces infections, de 83% pour Arexvy et de 67 à 86% pour Abrysvo, selon le critère retenu.

La HAS a cependant précisé qu’elle réévaluera ses recommandations lorsque certaines données seront consolidées, notamment l’efficacité réelle de ces vaccins sur les hospitalisations et les décès liés aux infections au VRS.