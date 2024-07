Contre la bronchiolite, Sanofi prévoit 600 000 doses de Beyfortus

Quant à la distribution de ces doses, Sanofi prévoit qu’elle débute le “15 septembre en matropole“. Par la suite, le traitement sera “disponible en ville“, c’est-à-dire en pharmacie pour injection par un médecin, dès la semaine 35, soit entre le 26 août et le 1er septembre.

Les bienfaits du Beyfortus ont été reconnus par la Haute Autorité de santé (HAS) qui, le 13 juin, a recommandé que les parents aient la possibilité de choisir entre ce traitement et le vaccin Abrysvo de Pfizer pour immuniser leur enfant contre le virus respiratoire syncytial (VRS).

Non seulement ce produit est proche d’un vaccin en termes d’efficacité, mais il a également permis d’éviter de nombreuses hospitalisations de bébés.

Selon les informations divulguées, l’entreprise envisage de fournir 600 000 doses de son traitement préventif pour la saison 2024-2025. Ce nombre repésente plus du double de la distribution réalisée lors de la saison précédente.

