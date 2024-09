Charcot : décryptage des premiers symptômes et de l’espérance de vie

En France, chaque jour, la sclérose latérale amyotrophique, aussi connue sous le nom de "maladie de Charcot", emporte la vie de cinq personnes, provoquant un déficit moteur irréversible. Connaissez-vous des moyens pour lutter contre cette maladie dégénérative ?

Tl;dr La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie neurodégénérative mortelle affectant environ 8000 patients en France.

La maladie provoque une paralysie progressive des muscles, épargnant généralement les fonctions intellectuelles et sensorielles.

Le diagnostic est souvent tardif en raison de la lente progression de la maladie, et aucun traitement curatif n’existe actuellement.

La SLA est héréditaire dans 10% des cas, et la cause exacte de la dégénérescence neuronale n’est pas encore connue.

La sclérose latérale amyotrophique : une maladie silencieuse mais dévastatrice

Dans l’ombre des pathologies plus connues comme Alzheimer ou Parkinson, la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA), également connue sous le nom de maladie de Charcot, frappe discrètement mais surement. Cette maladie neurodégénérative est responsable d’un déficit moteur irréversible, affectant quotidiennement la vie de ses victimes et de leurs proches.

Comprendre la SLA

La SLA est une maladie qui entraîne la mort progressive des neurones moteurs du système nerveux. « Elle est classée comme maladie « rare » mais on la considère comme la plus fréquente des maladies rares avec environ 8000 patients en France actuellement atteints. Le risque est d’1 personne sur 400 en France. 5 nouveaux cas sont diagnostiqués par jour », explique le Dr Pierre-François Pradat, neurologue et chercheur spécialiste de la SLA à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris).

Symptômes et diagnostic de la maladie

Les symptômes de la SLA peuvent varier d’une personne à l’autre, rendant le diagnostic de la maladie difficile. Les premiers signes peuvent inclure des difficultés à articuler, une modification de la voix, des problèmes pour déglutir, ou encore un déficit moteur d’un membre. « Beaucoup de patients ont erré avant de savoir qu’ils avaient une SLA », souligne le Dr Pradat. Malheureusement, le diagnostic est souvent posé tardivement, ce qui limite l’efficacité des traitements à venir.

La recherche en cours

La médecine n’a pas encore trouvé de traitement curatif pour la SLA. Cependant, différents traitements peuvent aider à gérer les symptômes de la maladie, et de nombreux médicaments sont actuellement en développement. « Il y a un intérêt pour la médecine personnalisée. Les neurosciences ont encore du retard par rapport à la cancérologie, mais on va vers des traitements de plus en plus personnalisés. », confie le Dr Pradat.