5 symptômes clés de la maladie de Charcot à surveiller

La sclérose latérale amyotrophique, aussi connue sous le nom de maladie de Charcot, se manifeste généralement chez les adultes de 40 à 80 ans. Ses symptômes sont variés mais à l'heure actuelle, aucun traitement curatif n'est disponible. Quelles sont les avancées actuelles en matière de recherche pour cette maladie ?

Connu sous le nom scientifique de sclérose latérale amyotrophique (SLA), la maladie de Charcot est une pathologie dégénérative qui affecte le système nerveux. Elle apparait généralement à l’âge adulte, ciblant plus particulièrement les individus âgés de 40 à 80 ans. À ce jour, aucune cure n’est disponible pour cette maladie.

Les premiers signes de cette maladie se manifestent souvent par des crampes, une “faiblesse musculaire” et des raideurs articulaires. Cette faiblesse motrice, qui débute généralement de manière localisée, peut s’aggraver et se propager à d’autres régions du corps.

À mesure que la maladie progresse, les patients peuvent rencontrer des difficultés à bouger la langue, ce qui entraîne des problèmes d’articulation. Parallèlement, la dégénérescence des neurones moteurs peut conduire à des troubles de la déglutition, rendant la mastication douloureuse et risquée.

La maladie de Charcot peut également altérer la voix, la rendant faible, rauque ou nasillarde. De plus, une “hyperémotivité” peut se manifester, poussant les patients à réagir excessivement aux émotions positives ou négatives.

Devant cette maladie insidieuse et dévastatrice, nous ne pouvons qu’espérer que les chercheurs feront une avancée significative dans la compréhension de la SLA. Il est essentiel de continuer à sensibiliser le public à cette maladie, afin de soutenir les efforts de recherche et d’offrir un avenir plus prometteur aux personnes touchées.