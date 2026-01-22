Une maladie métabolique discrète pourrait passer inaperçue sans impacter votre poids, alertent des chercheurs

Des chercheurs révèlent qu’un trouble métabolique méconnu pourrait passer inaperçu chez de nombreuses personnes, sans pour autant se traduire par une prise de poids détectable sur la balance, compliquant ainsi le diagnostic et la prise en charge médicale.

Tl;dr Le MetBMI évalue mieux le risque métabolique que l’IMC.

Liens forts entre MetBMI, diabète et microbiote intestinal.

Vers une prévention personnalisée au-delà du simple poids.

MetBMI : un nouvel indicateur pour dépasser l’IMC traditionnel

Durant des décennies, l’IMC (indice de masse corporelle) a régné en maître dans l’évaluation des risques liés à l’excès de poids. Mais ce chiffre simple, obtenu en divisant le poids par la taille au carré, peine à refléter la complexité du métabolisme humain. Aujourd’hui, une équipe de chercheurs de l’University of Gothenburg, en Suède, propose une alternative : le MetBMI. Ce nouvel indicateur s’appuie sur des marqueurs biologiques présents dans le sang afin d’évaluer plus finement la santé métabolique.

L’impact du microbiote sur la santé métabolique

La spécificité du MetBMI réside dans sa capacité à intégrer les signaux envoyés par notre propre microbiote. Comme l’explique l’endocrinologue Rima Chakaroun, deux personnes affichant un IMC identique peuvent présenter des profils de risque totalement opposés, selon le fonctionnement de leur métabolisme et de leurs tissus adipeux. Ici, ce sont surtout les métabolites issus de la digestion – produits par les bactéries intestinales – qui servent d’indicateurs clés. Les chercheurs soulignent : « Les métabolites circulants, influencés par la génétique, l’alimentation et le microbiome intestinal, offrent une vision globale de la santé métabolique dépassant le simple excès pondéral. »

Données probantes et prédiction accrue du risque

Pour tester cette approche, plus de 1 400 volontaires ont fourni échantillons sanguins et données médicales. À partir de ces analyses, un algorithme a été mis au point pour estimer le MetBMI en se basant sur des dizaines de composés biologiques circulants. Ce modèle a ensuite été validé auprès d’un second groupe de 466 personnes : non seulement il prédit avec finesse la répartition des graisses corporelles, mais il anticipe également beaucoup mieux que l’IMC classique les risques de maladies comme le diabète de type 2, la stéatose hépatique ou encore le syndrome métabolique.

Parmi les principaux enseignements :

Un MetBMI élevé multiplie par 2,6 le risque de diabète.

L’association est encore plus forte avec le syndrome métabolique.

Un microbiote moins diversifié va souvent de pair avec un mauvais profil métabolique.

Perspectives cliniques et personnalisation des soins

Ce n’est pas tout : même après une chirurgie bariatrique, les personnes ayant un MetBMI élevé ont perdu moins de poids que prévu. De quoi rappeler que la gestion pondérale ne saurait ignorer la dimension biologique profonde. Si d’autres validations seront nécessaires avant une adoption large en médecine courante, ce nouvel indice pourrait bien révolutionner la prévention et l’accompagnement du surpoids en offrant un diagnostic plus juste et individualisé. Pour reprendre les mots du chercheur Fredrik Bäckhed, « Le MetBMI peut contribuer à une évaluation plus équitable du risque et ouvrir la voie à des stratégies vraiment personnalisées. »