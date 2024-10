Pourquoi le froid nous affecte-t-il plus avec l’âge ?

Notre médecin généraliste explique qu'il existe plusieurs causes physiologiques à cette situation. Quelles pourraient être ces raisons, pensez-vous ?

Tl;dr Le vieillissement entraîne une diminution du métabolisme, augmentant la sensibilité au froid.

La diminution de la masse musculaire et de la couche de graisse isole moins du froid.

Des précautions supplémentaires et des changements dans les habitudes peuvent aider à gérer le froid.

Comprendre la frilosité accrue avec l’âge

Avec l’âge, notre tolérance aux températures hivernales diminue. Selon le Dr Pascale Péricaud, médecin généraliste à Suresnes, cela s’explique principalement par une baisse du métabolisme de base, c’est-à-dire la quantité d’énergie dépensée au repos par notre corps. « Le métabolisme de base, qui représente la quantité d’énergie que le corps dépense au repos, diminue avec l’âge », précise-t-elle. Moins d’énergie signifie moins de chaleur interne produite, ce qui rend les individus plus sensibles au froid.

Les changements physiologiques de l’âge

En vieillissant, nous observons souvent une diminution de la masse musculaire, phénomène également connu sous le nom de « sarcopénie ». Or, nos muscles jouent un rôle crucial dans la production de chaleur. Le Dr Péricaud explique : « Les muscles jouent un rôle crucial dans la production de chaleur, et une perte de masse musculaire peut entraîner une réduction de la capacité à générer de la chaleur ». Par ailleurs, la couche de graisse sous-cutanée, qui agit comme un isolant thermique, a tendance à diminuer avec l’âge, rendant les personnes plus vulnérables aux températures froides. Les changements liés à l’âge dans le système circulatoire peuvent également affecter la circulation sanguine et donc la distribution de la chaleur dans le corps.

Des précautions à prendre à l’âge avancé

Certaines conditions médicales fréquentes chez les personnes âgées, comme l’arthrite, les maladies cardiaques et le diabète, peuvent également influencer la sensibilité au froid. Il est donc important de prendre des précautions supplémentaires pour se protéger du froid, comme s’habiller chaudement et rester bien hydraté. Selon l’Ayurveda, il est recommandé de porter des couleurs chaudes et de consommer des aliments cuits, en privilégiant les fruits et légumes orangés.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter