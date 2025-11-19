Préservez vos articulations des douleurs hivernales : conseils pour les protéger du froid

À l’approche de l’hiver, les douleurs articulaires tendent à s’intensifier sous l’effet du froid. Prendre soin de ses articulations devient alors essentiel pour limiter l’inconfort et préserver sa mobilité pendant la saison hivernale.

Tl;dr Douleurs articulaires accrues en hiver, surtout chez les seniors.

Chaleur, mouvement et alimentation adaptée préviennent la raideur.

Petits gestes quotidiens protègent durablement les articulations.

Le froid, ennemi des articulations fragiles

Lorsque les températures baissent et que l’hiver s’installe, de nombreux individus – en particulier les personnes âgées – constatent une recrudescence de leurs douleurs articulaires. Arthrite, douleurs lombaires ou encore genoux engourdis semblent plus présents à mesure que le mercure chute. En cause : la constriction naturelle des vaisseaux sanguins pour préserver la chaleur corporelle, ce qui réduit l’afflux sanguin vers les muscles et les articulations. Cette adaptation biologique, si elle permet de lutter contre le froid, provoque aussi une sensation de raideur et de gêne accrue.

Préserver ses articulations : gestes essentiels au quotidien

Face à ce constat, adopter certains réflexes peut changer la donne. Il apparaît essentiel de protéger ses articulations du froid : vêtements chauds superposés, couvertures épaisses, bouillottes ou même simples gants et chaussettes contribuent efficacement au maintien du confort articulaire durant la saison froide. Mais il ne suffit pas de rester au chaud : garder une activité physique régulière s’impose. Des exercices doux tels que le yoga, la marche ou le vélo favorisent la circulation sanguine et entretiennent la souplesse. Avant toute activité extérieure, un échauffement à l’intérieur est conseillé pour éviter tout traumatisme lié à la température.

Nutrition et hydratation : alliées des os en hiver

L’alimentation joue un rôle non négligeable dans la santé osseuse et articulaire. Les professionnels recommandent d’intégrer au quotidien des aliments riches en vitamine D, calcium et oméga-3 : produits laitiers, poissons gras, légumes verts ou fruits à coque figurent parmi les incontournables. Une exposition réduite au soleil pouvant entraîner des carences hivernales en vitamine D, un complément alimentaire peut être envisagé après avis médical. L’hydratation reste tout aussi essentielle ; même si la soif se fait discrète par temps froid, boire régulièrement aide à maintenir une bonne lubrification articulaire et limite l’inflammation.

Astuces pratiques pour limiter les douleurs

Pour alléger le quotidien lorsque l’hiver aggrave les gênes anciennes – fractures consolidées ou entorses passées –, quelques gestes simples font toute la différence :

Thérapies par la chaleur : compresses chaudes, douches tièdes ou coussins chauffants apaisent raideurs et tensions musculaires.

: compresses chaudes, douches tièdes ou coussins chauffants apaisent raideurs et tensions musculaires. Soin postural : adopter une bonne position assise avec soutien dorsal prévient bien des désagréments, notamment pour ceux qui travaillent à domicile.

: adopter une bonne position assise avec soutien dorsal prévient bien des désagréments, notamment pour ceux qui travaillent à domicile. Étirements matinaux : démarrer sa journée par quelques mouvements doux permet de dissiper rapidement l’engourdissement matinal typique du froid.

Comme le rappelle le spécialiste Dr. Amyn Rajani, conjuguer chaleur, mouvement adapté et hygiène de vie équilibrée demeure le meilleur rempart contre les affections articulaires hivernales. Rien n’empêche alors de savourer l’hiver sans sacrifier sa mobilité ni son confort.