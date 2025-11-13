Courir sans se blesser : l’ajustement clé à adopter pour préserver vos articulations

Adopter une modification accessible dans sa routine de course pourrait réduire les risques de blessures. De nombreux coureurs cherchent des solutions pratiques pour préserver leur santé tout en poursuivant leur passion, sans pour autant bouleverser leurs habitudes.

Tl;dr Manque de sommeil double le risque de blessure chez les coureurs.

Sept à neuf heures de sommeil réduisent ce risque.

La qualité du repos est aussi importante que l’entraînement.

L’insomnie, l’ennemi silencieux des coureurs

Dans la communauté des amateurs de course à pied, rares sont ceux qui n’ont jamais souffert d’une blessure. Malgré l’attention portée au choix des chaussures, à la technique ou au respect des plans d’entraînement, les incidents restent fréquents. Pourtant, selon une étude récente menée par le professeur Jan de Jonge – spécialiste en psychologie du sport à l’Eindhoven University of Technology et professeur associé à l’University of South Australia –, un facteur déterminant serait bien souvent négligé : le sommeil.

Une étude inédite sur le rôle du sommeil

Publiée dans la revue Applied Sciences, cette recherche s’est penchée sur 425 coureurs amateurs afin de déterminer comment leurs habitudes nocturnes influençaient leur santé physique. Les résultats ? Les personnes dormant moins, connaissant un sommeil agité ou souffrant de troubles nocturnes présentaient près de deux fois plus de risques de se blesser que celles bénéficiant d’un repos stable et réparateur. Selon le professeur de Jonge, « les mauvais dormeurs étaient 1,78 fois plus susceptibles d’être blessés sur douze mois que ceux ayant un sommeil régulier et de bonne qualité ». Un chiffre frappant quand on sait qu’environ 90 % des pratiquants subissent une blessure au fil de leur parcours.

Sommeil et prévention : quelles recommandations ?

Au vu de ces constats, la prévention ne peut plus se limiter au simple échauffement ou à l’achat d’équipements performants. Le sommeil apparaît comme une priorité fondamentale pour tous les sportifs, qu’ils soient débutants ou aguerris. Concrètement, viser entre sept et neuf heures par nuit s’avère indispensable. Pour optimiser ses nuits et réduire les blessures, les spécialistes conseillent notamment :

Miser sur une routine horaire régulière ;

Diminuer écrans, caféine et alcool en soirée ;

S’assurer d’un environnement calme et frais pour dormir.

Pour certains athlètes jonglant entre travail, famille et entraînements intensifs, la sieste diurne peut aussi contribuer à la récupération.

Le message aux runners : reposez-vous pour performer !

La tentation est grande de privilégier le kilométrage au détriment du repos. Mais comme le rappelle avec insistance le professeur de Jonge, « le sommeil doit être envisagé comme un atout central dans la prévention des blessures, autant qu’un outil prédictif essentiel dans les sports loisirs ». En clair : sans nuit paisible ni récupération adéquate, même les meilleurs entraînements peinent à porter leurs fruits.

Pour finir, rappelons que ces conseils ne remplacent jamais l’avis d’un professionnel de santé. Avant tout changement majeur dans votre routine sportive ou votre mode de vie, il vaut mieux consulter un spécialiste compétent.