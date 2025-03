Course à pied, marche ou jogging : Quelle pratique pour chaque tranche d’âge ?

Quelle est l'activité physique la plus adaptée à votre âge ? Comparaison entre le jogging, la course à pied et la marche.

Tl;dr Comparaison entre le jogging, la course et la marche.

Impact de ces activités sur différents groupes d’âge.

Recherche de l’activité la plus adaptée selon l’âge.

Le débat entre le jogging, la course et la marche

Dans le vaste monde du fitness et de l’activité physique, trois disciplines dominent le paysage : le jogging, la course et la marche. Ces pratiques, bien qu’apparentées, présentent des différences notables et ont des impacts variés sur les groupes d’âge.

Un impact différent selon l’âge

Chacune de ces activités a un effet distinct sur le corps, qui varie en fonction de l’âge de la personne. En effet, l’impact de ces trois disciplines sur la santé et le bien-être est loin d’être uniforme. En fonction de l’âge, certaines peuvent être plus bénéfiques que d’autres.

Quelle activité choisir en fonction de son âge ?

La question qui se pose est donc la suivante : laquelle de ces activités est la meilleure pour chaque groupe d’âge ? Si l’on considère les bénéfices pour la santé, le bien-être et la condition physique, le choix de l’activité peut varier. Par exemple, pour les personnes plus âgées, la marche pourrait être préférable, car elle sollicite moins les articulations. À l’inverse, pour les jeunes adultes, le jogging ou la course pourrait être plus avantageux, car ces activités permettent de brûler plus de calories et de renforcer le système cardiovasculaire.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

La clé : adapter son activité à son âge

Il n’y a pas d’activité universellement supérieure. Chacune a ses avantages et ses inconvénients, et leur pertinence dépend en grande partie de l’âge de l’individu. « Le meilleur exercice est celui que vous pouvez faire régulièrement et qui vous apporte du plaisir », rappelle un adage populaire dans le monde du fitness. Ainsi, jogging, course ou marche, le plus important est de choisir une activité adaptée à son âge et à sa condition physique, pour en tirer le maximum de bénéfices.