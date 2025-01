Marcher à reculons : 6 avantages surprenants pour la santé

Découvrez six avantages surprenants que vous pouvez obtenir en marchant à reculons.

Tl;dr Marcher à reculons offre des avantages inattendus pour la santé.

Cette activité renforce les muscles inutilisés et améliore la posture.

Elle stimule l’activité neurale et brûle plus de calories.

Au fil des années, la marche a été saluée comme l’exercice le plus simple et le plus bénéfique que l’on puisse pratiquer. Mais avez-vous déjà envisagé de marcher à reculons ? Aussi incongrue que cela puisse paraître, cette activité non conventionnelle pourrait nous offrir une myriade de bienfaits qui vont au-delà de notre routine de fitness habituelle.

Un exercice pour le cerveau

Marcher à reculons met notre cerveau à l’épreuve de manière unique. Cela sollicite notre esprit pour se concentrer sur la coordination, l’équilibre et la conscience spatiale. Cela stimule l’activité neurale, améliorant les fonctions cognitives comme la mémoire et la concentration. Il s’agit presque d’une séance d’entraînement pour notre cerveau tout en bougeant notre corps !

Solliciter les muscles négligés

Lorsque nous marchons à reculons, nous sollicitons en réalité des muscles qui sont généralement négligés lors des activités courantes. Cela inclut nos mollets, nos ischio-jambiers et notre bas du dos. Renforcer ces muscles améliore la stabilité globale de la jambe et réduit le risque de blessures à long terme.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Adopter une meilleure posture

Marcher à reculons nous incite naturellement à nous tenir droit et à solliciter nos muscles abdominaux. Selon une étude publiée en 2019, la marche à reculons pourrait être un outil potentiellement utile pour améliorer l’équilibre. Cela peut aider à corriger les habitudes de voûte et à améliorer notre posture générale. Au fil du temps, nous pourrions constater une réduction des douleurs au dos et au cou à mesure que notre corps se réaligne.

Un allié pour les articulations

La marche à reculons met moins de contraintes sur nos genoux par rapport à la marche en avant. Selon une étude de 2016, elle minimise la charge sur les articulations et augmente la force musculaire dans les membres inférieurs. C’est une façon à faible impact de renforcer les muscles autour de l’articulation du genou, ce qui en fait un excellent exercice pour ceux qui souffrent de douleurs au genou ou qui se remettent de blessures.

Un coup de pouce pour la silhouette

Croyez-le ou non, marcher à reculons nécessite plus d’énergie que de marcher en avant. Cela en fait un ajout efficace à toute routine de gestion du poids.

Intégrer la marche à reculons dans notre routine d’exercices est un moyen facile de pimenter les choses et de profiter d’avantages inattendus. Que ce soit dans votre salon, un parc ou un tapis de course, essayez cette activité insolite ! N’oubliez pas de choisir un environnement sûr, exempt d’obstacles, pour éviter les accidents.