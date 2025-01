La marche est-elle un superpouvoir pour les humains ?

Qu'en pensent les experts : est-ce que la capacité de marcher est considérée comme un super pouvoir pour les humains ?

La marche, une superpuissance à la portée de tous

La marche, une activité quotidienne que l’on pourrait juger banale, recèle en réalité une véritable superpuissance pour l’être humain. Elle peut transformer notre santé physique et notre bien-être mental, sans nécessiter d’équipement coûteux ou d’abonnement onéreux. Juste une bonne paire de chaussures et une volonté de faire ce premier pas.

Plus qu’un simple exercice

Bien qu’elle semble instinctive, la marche est en fait un des exercices les plus efficaces et accessibles. Elle sollicite plusieurs groupes musculaires, améliore la circulation sanguine et présente un risque minimal de blessure comparé aux entraînements de haute intensité. Elle est douce pour les articulations tout en offrant des bénéfices santé significatifs. Une étude de 2023 l’a même identifiée comme une activité anti-âge efficace, réduisant le risque de maladies chroniques liées à l’âge.

La bonne façon de marcher

Il y a une certaine « art » à marcher correctement pour maximiser ses bénéfices. Les experts recommandent de faire attention à sa posture : garder le dos droit et les épaules détendues, regarder devant soi et non ses pieds, laisser ses bras se balancer naturellement pour équilibrer ses mouvements, et atterrir doucement sur ses talons pour se propulser avec ses orteils.

Les bienfaits de la marche

La marche a un impact positif sur la santé cardiovasculaire, réduit le stress, aide à la gestion du poids, renforce les os et améliore la santé cognitive. Le Dr Sandeep Yadav, consultant en rhumatologie à l’hôpital P.D. Hinduja de Mumbai, affirme que la marche est un exercice de « musculation virtuelle pour le cœur ».

La marche, une activité sociale

La marche n’est pas seulement une activité individuelle, elle est aussi une excellente façon de se connecter avec les autres. Que ce soit avec un ami, un membre de la famille ou un animal de compagnie, cette expérience partagée peut renforcer les liens.

Conseils pour intégrer la marche à votre routine

Pour faire de la marche une habitude régulière, le Dr Yadav recommande de commencer par des marches rapides de 20 minutes, 3 à 4 fois par semaine. Il suggère également d’utiliser un podomètre pour compter ses pas et viser 7 000 à 10 000 pas par jour, et d’écouter de la musique, des podcasts ou des livres audio pour se divertir pendant la marche.